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CASO ADORNI

Paoltroni sobre Adorni: "Si no tiene cómo demostrarlo, tiene que dar un paso al costado"

“Me molesta sí la actitud de Adorni, el tiempo que se demora en la presentación de su declaración jurada", aseguró el senador formoseño.

Francisco Paoltroni, senador nacional LLA
Francisco Paoltroni, senador nacional LLA | Senado

El senador por Formosa, Francisco Paoltroni, aseguró que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “si no tiene como demostrarlo (su patrimonio), tendrá que dar un paso al costado o el propio presidente lo hará a un costado”.

Me molesta sí la actitud de Adorni, el tiempo que se demora en la presentación de su declaración jurada”, agregó en declaraciones a Radio Del Plata.

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Qué dijo Paoltroni de Adorni

“Ya también lo he dicho públicamente. Me parece hasta una falta de respeto al presidente, que le dio toda la confianza y el respaldo”, sostuvo el senador formoseño.

Como dije anteriormente hubiera estado tres noches sin dormir hasta que terminara mi declaración jurada, y se terminaba la historia”, insistió.

Pero esto daña no solo al gobierno, daña a todo, daña a la gestión, daña a la población. No puede ser que después de 70 días que estamos con este tema Adorni no se digne a presentar a la mayor brevedad posible su declaración jurada para aclarar toda esta cuestión”, reiteró.

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“Tendrá que dar un paso al costado”

Además enfatizó que “si no tiene como demostrarlo, tendrá que dar un paso al costado o el propio presidente lo hará a un costado”.

“El presidente toma decisiones, como ha desvinculado más de una vez a muchos funcionarios, a este ha decidido sostenerlo por todo este tiempo”, recordó el legislador.

Yo lo que apunto es a Adorni en el tiempo que se toma. Eso me parece muy mal”, concluyó Paoltroni.

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