“No es médica”: la defensa de Lidia Ojeda admitió que es gerontóloga y cuestionó la acusación por homicidio

La defensa de Lidia Ojeda, la mujer investigada por presunto ejercicio ilegal de la medicina en hospitales públicos del Chaco, reconoció públicamente que la acusada “no es médica” y aseguró que siempre se presentó como gerontóloga.

Las declaraciones fueron realizadas por el abogado Felipe Fontanetto durante una entrevista concedida a Radio Libertad, donde además cuestionó con dureza la imputación por homicidio simple con dolo eventual, la acusación más grave que enfrenta actualmente su clienta.

“Lidia Ojeda manifestó que ella es gerontóloga. No, no es médica”, sostuvo el letrado al ser consultado sobre la formación profesional de la mujer, cuya situación judicial generó fuerte repercusión pública en las últimas semanas.

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La defensa busca apartar al fiscal de la investigación

Durante la entrevista, Fontanetto confirmó que presentó un planteo para que el fiscal Marcelo Soto se aparte de la causa y el expediente pase a la Fiscalía de Investigaciones N°4, encabezada por Gustavo Valero.

Según argumentó, el pedido se basa en las reglas de conexión previstas en el Código Procesal Penal chaqueño y en que la investigación por la muerte de un paciente identificado como Blanco ya se encontraba radicada previamente en otra fiscalía. “Entendemos que todas las actuaciones tienen que remitirse a la Fiscalía 4”, afirmó.

El abogado también aseguró que el expediente vinculado al fallecimiento del paciente permaneció durante meses sin avances en una dependencia policial de Quitilipi. “La causa estuvo durmiendo desde diciembre hasta abril”, expresó.

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“No hubo denuncia de la familia”, aseguró el abogado

Uno de los ejes más delicados de la causa es la imputación contra Ojeda por la muerte de un paciente. Sobre ese punto, Fontanetto aseguró que no existió una denuncia formal realizada por familiares. “Quiero dejar muy en claro que no hay ninguna denuncia hecha por ningún familiar”, sostuvo.

Además, criticó la velocidad con la que, según su visión, avanzó la acusación fiscal. “Con dos días de investigación imputaron una de las figuras más gravosas del Código Penal”, cuestionó.

En ese sentido, calificó como “una barbaridad” la decisión de imputar a Ojeda por homicidio simple con dolo eventual apenas horas después de la declaración indagatoria.

La discusión judicial sobre la muerte del paciente

El defensor explicó que uno de los puntos centrales que deberá analizar la Justicia será la llamada relación de causalidad, es decir, si existió una acción u omisión directa de Ojeda que haya derivado en el fallecimiento del paciente. “Hay que ver si Lidia hizo algo para causar la muerte o si tendría que haber hecho algo para evitarla”, señaló.

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También confirmó que la Fiscalía solicitó pericias al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) para determinar si el desenlace fatal podría haberse evitado y adelantó que la defensa designó un perito de parte.

Para Fontanetto, la acusación no puede sostenerse únicamente con testimonios familiares. “Semejante acusación no puede probarse solo con declaraciones de familiares”, remarcó.

“Hay que diferenciar el título de la práctica”

En otro tramo de la entrevista, el abogado intentó separar la falta de habilitación profesional del desempeño concreto que habría tenido Ojeda dentro de los centros de salud. “Una cosa es tener o no calidad habilitante para ejercer la medicina y otra cosa es cómo se desenvolvía en el rol que ocupaba”, afirmó. Incluso sostuvo que existen testimonios incorporados a la causa que describen positivamente el trabajo realizado por la acusada en guardias médicas.

Actualmente, la investigación judicial avanza sobre dos líneas principales: el presunto ejercicio ilegal de la medicina y las consecuencias que habrían sufrido pacientes atendidos por Ojeda, entre ellas complicaciones graves y muertes.