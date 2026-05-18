El gobernador del Chaco acusó una campaña “golpista” en su contra tras la detención del periodista que lo incomodó

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, salió a responder a las fuertes críticas generadas por la detención del periodista Fernando Ojeda, quien permaneció alrededor de siete horas demorado luego de intentar hacerle preguntas durante una actividad oficial en Margarita Belén.

En medio del creciente repudio de sectores políticos, sindicales y periodísticos, el mandatario provincial negó que el procedimiento haya tenido relación con la labor del cronista y acusó a la oposición de impulsar una campaña en su contra. “Yo lo llamo el ‘gen golpista’ que tiene la oposición”, lanzó.

Zdero habló de una “campaña estratégica” en su contra

Las declaraciones del gobernador se dieron durante una recorrida por obras en el hospital de Villa Ángela. Allí sostuvo que el episodio fue utilizado políticamente para perjudicar a su gestión.

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“Entiendo que es parte de una campaña estratégica de la oposición de tratar de impedir que no pueda realizar la actividad”, afirmó Zdero al referirse a la modalidad que suele utilizar en los actos oficiales, donde responde preguntas periodísticas una vez finalizados los eventos.

El mandatario fue todavía más allá y vinculó las críticas con una supuesta tradición desestabilizadora del peronismo. “Yo lo llamo el ‘gen golpista’ que tiene la oposición, que de alguna u otra manera siempre trata de empujar”, expresó. Y agregó: “Son golpistas, vienen claramente de incentivar saqueos y así también han producido golpes de Estado en nuestro país”.

Además, acusó a sectores opositores de combinar “campañas mediáticas” y acciones en redes sociales para instalar una imagen negativa de su gobierno. “Cuando les toca estar afuera golpean o empujan de cualquier manera”, sostuvo.

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El caso que generó repudio político y sindical

La polémica se originó el miércoles pasado durante una actividad encabezada por Zdero en el Club San Martín de Margarita Belén. Allí, el periodista de TV Local, Fernando Ojeda, intentó consultarlo por la situación del agua potable en la localidad y por otros temas de agenda provincial.

En videos difundidos en redes sociales se escucha al cronista preguntar: “¿Gobernador, podemos hablar del tema del agua?”. En ese momento, Zdero respondió: “Entiendo que sos militante kirchnerista”.

Repudios y un proyecto en el Senado tras la detención de un periodista que incomodó al gobernador del Chaco

Minutos después, efectivos policiales redujeron y trasladaron a Ojeda a la comisaría local. Desde la Policía del Chaco señalaron que el periodista habría “promovido desorden” e intentado “violar el perímetro de seguridad” del mandatario provincial.

El comunicador recuperó la libertad cerca de la 1 de la madrugada, luego de permanecer varias horas detenido bajo una infracción encuadrada en el artículo 60 del Código de Faltas provincial.

Capitanich presentó un proyecto de repudio en el Senado

Tras el episodio, el senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto en el Senado para repudiar la detención y reclamar el “cese inmediato de todo acto de hostigamiento” contra trabajadores de prensa en Chaco.

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El documento calificó el hecho como una “detención arbitraria e ilegal” y advirtió que podría tratarse de un caso de “censura directa y abuso de autoridad”.

También hubo cuestionamientos del Partido Justicialista del Chaco y del Sindicato de Prensa del Chaco, que calificaron el procedimiento como un “grave atropello a la libertad de prensa” y cuestionaron la utilización del Código de Faltas para justificar la aprehensión.

Desde el gremio remarcaron que “ninguna supuesta afinidad política justifica limitar el trabajo periodístico ni el derecho de la sociedad a estar informada”.