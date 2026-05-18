Vialidad Nacional lanzó una millonaria licitación para reparar la Ruta 89 entre Chaco y Santiago

La Dirección Nacional de Vialidad puso en marcha el proceso licitatorio para ejecutar obras de repavimentación y mejoras sobre la Ruta Nacional 89, en el tramo que conecta a General Pinedo, en Chaco, con la ciudad santiagueña de Quimilí. La confirmación fue realizada por el gobernador Leandro Zdero durante declaraciones periodísticas en Villa Ángela.

La intervención forma parte de la denominada Malla 405-A y apunta a recuperar uno de los corredores viales más utilizados del norte argentino, clave para el traslado de la producción agropecuaria, el tránsito interprovincial y la circulación diaria de miles de vehículos.

Una obra estratégica con una inversión superior a los $76 mil millones

Según la información oficial, el proyecto contará con un presupuesto superior a los 76 mil millones de pesos y será ejecutado bajo la modalidad de ajuste alzado.

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El tramo incluido en la licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial 13, en General Pinedo, hasta Quimilí, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir riesgos viales y optimizar la conectividad regional.

Desde el Gobierno provincial destacaron que las gestiones para avanzar con la obra fueron impulsadas por Zdero en reuniones mantenidas con el jefe del 18° Distrito Chaco de Vialidad Nacional, el ingeniero Manuel Emilio García Scrimizzi.

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Cómo será el proceso de licitación

El llamado corresponde a la Licitación Pública Nº 0023/2026 y se desarrollará a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.

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De acuerdo al cronograma difundido, los pliegos ya pueden consultarse y retirarse, mientras que la presentación de ofertas estará habilitada hasta el 28 de agosto de 2026 a las 10 de la mañana, horario previsto también para la apertura electrónica de sobres.