Un senador aliado contra Manuel Adorni: "Yo lo hubiese separado de inmediato del cargo"

En lo que representa uno de los posicionamientos más críticos desde el inicio de la gestión libertaria, el senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi (UCR), apuntó contra las principales figuras del Gobierno nacional. El legislador radical, habitualmente considerado un aliado estratégico del oficialismo en la Cámara alta, reclamó medidas urgentes ante la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y exigió mayor "inteligencia" en el diseño del ajuste fiscal.

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Al ser consultado sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que salpica al ministro coordinador, Vischi fue tajante y marcó una distancia contundente respecto de la postura que mantiene el presidente Javier Milei. "Es un problema del Gobierno nacional. Lo tiene que resolver porque cada vez le está generando más problemas; está inmovilizando al Gobierno y eso ya me parece que es bastante grave", advirtió.

Acto seguido, el correntino fijó su posición personal con una dureza inédita para el bloque dialoguista: "Yo a nivel personal lo hubiese separado de inmediato, que resuelva sus problemas y después que vuelva".

Críticas al "machetazo" fiscal de Caputo

Más allá del frente judicial del jefe de Gabinete, el senador por Corrientes manifestó su preocupación por el rumbo de las economías regionales. Vischi reveló detalles de una reciente reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien le planteó que el esquema actual beneficia exclusivamente a la minería, los hidrocarburos y el sector agropecuario, mientras condena al rezago a otras actividades productivas del país.

"Quería saber si tenían alguna estrategia y la verdad que creo que por ahora, o por lo menos me dejó entrever, que la idea es que el mercado se organice", deslizó el legislador, manifestando sus dudas respecto del dogmatismo de la conducción económica.

Para el dirigente correntino, el superávit se está logrando a costa de paralizar áreas vitales para el desarrollo social y productivo. "Creo que el Gobierno está priorizando muchísimo el equilibrio fiscal, con lo cual está tirando por tierra algunas políticas económicas. Ha tomado la decisión de no gastar, pero no gastar significa pegarle machetazo a los gastos", fustigó.

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Falta de sintonía fina

Vischi concluyó su diagnóstico advirtiendo que sostener el equilibrio de las cuentas públicas mediante el simple cese de pagos es insostenible en el tiempo si no se atienden las consecuencias colaterales de la crisis.

"Cuando vos decís 'yo no voy a gastar, no le pago a nadie', bueno, obviamente tenés equilibrio fiscal. El tema es que te van quedando algunas cuestiones sensibles para resolver. Lo que yo entiendo es que el Gobierno debería ser más inteligente en qué se recorta y qué no", sentenció el senador radical, anticipando que mantendrá bajo estrecha vigilancia el impacto del ajuste en la provincia.