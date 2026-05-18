Ruta 14: una uruguaya cayó con 88 kilos de cocaína en un Audi y la condenaron a 5 años de cárcel

La Justicia Federal de Corrientes condenó a una ciudadana uruguaya de 23 años a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por el contrabando de un cargamento millonario de drogas. María Victoria Farias Rivero reconoció su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado pleno celebrado entre la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres y su defensa técnica.

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La sentencia fue dictada por el juez federal de Garantías, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien la halló responsable del delito de transporte de estupefacientes. Además de la pena de cárcel, el magistrado aplicó la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena y ordenó el decomiso de dos teléfonos iPhone y del automóvil de alta gama en el que se movilizaba la mujer.

El operativo sobre la Ruta 14

El procedimiento que originó la causa ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando Farias Rivero conducía un vehículo marca Audi con patente uruguaya. La joven había iniciado su itinerario en la ciudad misionera de Puerto Iguazú y tenía como destino final la República Oriental del Uruguay.

Al llegar al puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, personal del Escuadrón N° 7 de Gendarmería Nacional interceptó el rodado. Los uniformados detectaron anomalías estructurales compatibles con el "acondicionamiento y ocultamiento" de sustancias ilícitas.

Tras dar intervención a la auxiliar fiscal Gladys González, se inició una requisa profunda sobre la carrocería. Los gendarmes hallaron un doble fondo construido debajo del piso del auto, donde permanecían ocultos 93 paquetes rectangulares que arrojaron un peso total de 88 kilos de cocaína. Durante la requisa también se incautaron divisas en efectivo: 154.000 pesos argentinos, 1.520 pesos uruguayos, 500.000 guaraníes y 969 dólares.

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Pedido de traslado internacional

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar González, quienes coordinaron los términos del acuerdo de condena con la defensa de la imputada.

Durante la misma audiencia, la defensa formalizó una solicitud para que Farias Rivero sea trasladada a una unidad penitenciaria de la República Oriental del Uruguay, argumentando la necesidad de cercanía con su núcleo familiar. Al respecto, el juez Fresneda resolvió que dicho trámite administrativo deberá gestionarse ante el juez de Ejecución penal correspondiente y contará con la necesaria intervención diplomática del país vecino.