Polémica por los locales cerrados en la peatonal de Corrientes: ¿influyen los alquileres?

El paisaje de la peatonal Junín, el principal termómetro comercial de la capital de Corrientes, sufrió un nuevo impacto que expone la compleja realidad del sector minorista. La reconocida zapatería Accento anunció el cierre definitivo de su histórica sucursal tras tres décadas de permanencia ininterrumpida en el paseo peatonal, mudando su estrategia hacia otros puntos de venta y los canales digitales.

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"Después de 30 años nos toca despedirnos de la peatonal Junín, pero seguimos caminando juntos con los mejores zapatos desde nuestras otras sucursales de siempre y, por supuesto, en nuestra tienda online las 24 horas", expresó la firma a través de un comunicado en sus redes sociales.

Tras la decisión, la marca sostendrá la atención en sus locales de Mendoza 944, el Centenario Shopping y la sucursal del Sarmiento Shopping en Resistencia, Chaco.

La polémica por los alquileres en el centro

La salida de una marca con tanto arraigo reavivó la controversia en torno a la proliferación de locales vacíos en el microcentro correntino y las calles aledañas. Distintos sondeos del sector comercial estiman que los valores de los arrendamientos en la zona de mayor afluencia oscilan entre los 500 mil y los dos millones de pesos mensuales, dependiendo de las dimensiones y la ubicación catastral del inmueble.

A pesar de las quejas generalizadas por los costos fijos, el sector inmobiliario ofreció una lectura diferente sobre el fenómeno de las persianas bajas. Marcelo López Ortiz, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, desestimó que los precios de los contratos sean el detonante exclusivo de la crisis.

"No es verdad que los alquileres están impagables. Hay varios factores, pero principalmente pasa por la caída del consumo", analizó el empresario a radio Dos. Para López Ortiz, el escenario actual responde a una lógica de mercado en la que "los valores se renegocian" y se producen "reubicaciones" de firmas hacia zonas con menores costos operativos.

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El impacto del comercio electrónico

Desde la entidad que nuclea a las inmobiliarias locales argumentaron que el estancamiento de las ventas es la verdadera variable que vuelve insostenible la continuidad de las estructuras tradicionales.

Al mismo tiempo, el dirigente restó dramatismo a la presencia de carteles de oferta en la vía pública. "Hay muchos locales importantes que están cerrados, pero ya están alquilados y están haciendo refacciones", aclaró.

Por último, el titular de la Cámara sumó un elemento clave que redefine el negocio minorista en la región: la transformación tecnológica. "También es cierto el impacto del tema online. Eso también está pasando y es una de las causales", concluyó López Ortiz, coincidiendo con el propio diagnóstico de la zapatería que, al despedirse de la Junín, reforzó su apuesta por la captación de clientes a través de su plataforma en internet.