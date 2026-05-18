Juicio por Loan Peña: cómo será la inspección clave a la casa de la abuela y el hotel de 9 de Julio

A menos de un mes del inicio del debate oral por la desaparición de Loan Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes definió las pautas organizativas para la inspección judicial que se realizará este martes 19 de mayo en la localidad de 9 de Julio. La medida se enmarca en la causa principal caratulada “Benítez, Bernardino Antonio y otros s/sustracción de menor de diez años”.

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Desde el cuerpo de magistrados aclararon que la diligencia tiene como único fin que las autoridades tomen conocimiento "personal y directo" del terreno y las diferentes locaciones bajo investigación. Las autoridades judiciales enfatizaron que el procedimiento no dará lugar a nuevas declaraciones testimoniales ni a reconstrucciones de los hechos de carácter formal.

La ruta de la inspección: del naranjal al hotel

La comitiva judicial iniciará la jornada con el relevamiento del trayecto que conecta la vivienda de la abuela del menor, Catalina, con el sector rural conocido como “El Naranjal”, el paraje exacto donde el niño de 5 años fue visto por última vez.

Posteriormente, el recorrido judicial incluirá:

Zona del hallazgo: el perímetro específico del campo donde las fuerzas de seguridad encontraron uno de los botines de Loan durante los primeros rastrillajes.

Inspección urbana: cerca de las 10, jueces y funcionarios se trasladarán al casco urbano de 9 de Julio para inspeccionar las instalaciones del Hotel Despertar del Iberá.

Perímetro blindado y sin prensa

Por involucrar el ingreso a propiedades privadas y para preservar la rigurosidad de la recolección de información visual, el Tribunal deparó que el operativo se desarrollará de forma estrictamente reservada para terceros ajenos al expediente.

La Gendarmería Nacional Argentina estará a cargo de custodiar los perímetros rurales e impedir el acceso de particulares y medios de comunicación. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la provincia dispondrá que la Policía de Corrientes efectúe cortes viales preventivos en las inmediaciones del hotel céntrico.

Respecto a los testigos citados para acompañar la jornada, la resolución judicial detalló que su presencia obedece únicamente a una función de guía geográfica por haber intervenido previamente en dichos espacios, por lo que no estarán autorizados a responder preguntas ni a formular declaraciones ante el tribunal.

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La cuenta regresiva para el juicio oral

Esta inspección ocular representa la última medida de campo relevante previa al inicio del juicio oral y público, fijado de manera definitiva para el próximo 16 de junio.

El tribunal —integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco— llevará adelante el proceso bajo una modalidad de alternancia semanal (martes, miércoles y jueves durante la primera semana; miércoles y jueves en la siguiente).

La celeridad de las partes y la fuerte presión social en torno al paradero del menor motivaron el adelantamiento del debate, postergando la proyección inicial que apuntaba al mes de octubre.