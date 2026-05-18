El Gobierno del Chaco confirmó cuándo se acreditará el Refrigerio para empleados públicos

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco informó que este miércoles 20 de mayo se acreditará el pago del Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

Según precisaron desde la cartera económica, los fondos estarán disponibles durante la tarde a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, mecanismo utilizado habitualmente para este beneficio.

Destacan “orden y previsibilidad” en las cuentas públicas

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, aseguró que el cumplimiento del pago refleja una administración “ordenada y previsible”. “Representa una muestra de responsabilidad y compromiso”, sostuvo el funcionario al referirse a la acreditación del beneficio para los empleados estatales.

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Además, remarcó que la planificación financiera y el manejo de los recursos provinciales permiten sostener regularmente las obligaciones salariales y complementarias asumidas por el Estado chaqueño.

“Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó Villalonga.

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Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la acreditación del Refrigerio no solo garantiza previsibilidad para los trabajadores públicos, sino que también tiene un efecto directo sobre el movimiento económico local. En ese sentido, indicaron que estos recursos impactan en el consumo diario y contribuyen a fortalecer la actividad comercial en distintas localidades de la provincia.

Como ocurre habitualmente, el beneficio será percibido exclusivamente mediante la tarjeta Tuya Recargable, herramienta que permite agilizar la operatoria y facilitar la disponibilidad de los fondos el mismo día de la acreditación.