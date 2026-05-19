La tensión salarial en el sector público vuelve a encenderse ante los inminentes anuncios económicos del Ejecutivo. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) formalizó una presentación ante las carteras de Educación y de Hacienda para exigir una recomposición del 22% al salario básico, en blanco y en un solo pago con los haberes de mayo, con el único objetivo de equiparar el avance inflacionario.

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El secretario general del gremio, Fernando Ramírez, fundamentó el pedido en el desfasaje que sufren los sueldos en la región NEA, donde la canasta básica sube a un promedio mensual del 4,1%.

Según el relevamiento sindical, entre agosto de 2025 y mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzará el 28,5%, mientras que en ese mismo período los educadores correntinos percibieron apenas un 6% de incremento en marzo pasado.

El impacto de la "era Milei" en las aulas

El diagnóstico de SUTECO sobre el poder adquisitivo de los docentes es alarmante. Ramírez repasó que desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 la inflación acumulada trepó al 304%, en contraste con una pauta salarial provincial que apenas llegó al 154%.

"En lo que va de la era Milei, en Corrientes los docentes acumulamos un 150% de pérdida real del poder adquisitivo frente a la inflación", resumió el dirigente de SUTECO-CTERA, quien también arremetió contra el desfinanciamiento educativo a nivel federal, estimando una caída real del 76,5% en la inversión nacional de programas obligatorios.

Entre los principales reclamos elevados a la gestión provincial se destacan:

Salario mínimo inicial: que se fije por encima de la línea de pobreza, estimada en $1.500.000 para abril de 2026.

Transformación de ítems: que el Plus Remunerativo Provincial pase a ser totalmente remunerativo y bonificable.

Beneficio previsional: actualización inmediata para los jubilados docentes y que el aguinaldo represente el 50% del salario neto de bolsillo.

Recortes nacionales y parálisis de obras

Desde el sindicato cuestionaron con dureza la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el vaciamiento de la Paritaria Nacional y los severos ajustes en programas clave como Conectar Igualdad (-71%), becas estudiantiles (-52%) e infraestructura escolar (-64%). Al respecto, Ramírez denunció que "en Corrientes se encuentra paralizado el 100% de las obras de nuevas escuelas".

El líder gremial apuntó políticamente contra los legisladores nacionales por Corrientes que respaldan las medidas de ajuste de Javier Milei en el Congreso, advirtiendo que en el ámbito local se replican presupuestos con idéntica lógica de achique para la escuela pública.

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La respuesta del gobernador Juan Pablo Valdés

Ante la presión de los diferentes frentes estatales, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que la próxima semana se oficializará una nueva medida de recomposición general. "El anuncio salarial será a fin de mes", ratificó el mandatario provincial, evitando precisar los porcentajes o la modalidad del incremento.

Valdés no ocultó las dificultades financieras que atraviesa el tesoro de la provincia debido al escenario recesivo nacional: "La verdad es que la caída de la recaudación aún no se ha detenido. Ha mejorado, pero todavía seguimos en caída", explicó.

Sin embargo, el jefe de Estado provincial aclaró que las previsiones de las cuentas de mayo permitirán hacer frente al desembolso para mejorar los ingresos de los agentes activos y pasivos.