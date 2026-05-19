Lourdes Sánchez tras dar positivo de alcoholemia: "No me siento orgullosa, asumo el error"

Tras el fuerte impacto político que generó la filtración de su infracción vial, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, rompió el silencio de manera categórica. La funcionaria provincial reconoció públicamente haber dado positivo en el test de alcoholemia realizado el pasado viernes y confirmó los detalles de la sanción económica y operativa impuesta por el Tribunal de Faltas municipal.

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"Tuve una infracción de tránsito, di positivo en un control de alcoholemia. No me siento orgullosa, me hizo reflexionar mucho, asumo mi responsabilidad, porque entiendo que las normas están para cuidarnos; todos podemos cometer errores. Yo hice lo que correspondía y seguiré haciéndolo. Es lo que tengo para decir", manifestó la titular de la cartera cultural.

Los detalles de la sanción y el descargo

Luego de que los agentes de la Dirección de Tránsito procedieran a la retención preventiva de su vehículo al constatar que circulaba con 1,5 g/l de alcohol en sangre, la funcionaria se presentó ante las autoridades locales para regularizar su situación contravencional. Sánchez precisó el monto final de la penalidad: "La multa es de 665 mil pesos", monto que ya fue saldado para obtener la orden de liberación del rodado.

Asimismo, la presidenta del Instituto aprovechó la oportunidad para desmentir las versiones que circulaban en los pasillos oficiales sobre una supuesta resistencia o chapeo ante el personal de seguridad vial. "Cumplí con los inspectores que estaban haciendo muy bien su trabajo, yo en ningún momento dije nada, me sometí a todo lo que me pidieron", remarcó a radio Sudamericana.

Además, confirmó la inhabilitación temporal que pesa sobre su licencia: "Por 60 días no podré usar el automóvil y lo cumpliré sometida al control como corresponde".

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Explicaciones ante el Ejecutivo provincial

El caso escaló rápidamente en la agenda pública por el cargo de alta visibilidad que ocupa la exbailarina dentro del organigrama del Gobierno provincial. Al ser consultada sobre las repercusiones internas de la falta y si mantuvo un diálogo con el Ejecutivo, Sánchez evitó dar nombres propios pero admitió las gestiones políticas de rigor.

"Hablé con las personas que tenía que hablar; a todos les pasó alguna vez. Está mal, no me voy a excusar de nada, por eso no quiero darle mucha vuelta al tema. Asumo el error y bueno, a seguir adelante con más conciencia", concluyó, buscando dar por cerrado el episodio que sacudió la tranquilidad del fin de semana en la capital.