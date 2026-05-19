Reactivaron la causa por el femicidio de Lorena Romero: ordenaron nuevas pericias genéticas

La causa por el femicidio de Lorena Romero, la joven de 21 años que desapareció en Resistencia y cuyos restos fueron hallados mutilados días después en el río Paraná, volvió a registrar movimientos judiciales luego de años de escasa actividad.

De acuerdo a la información publicada por Radio Libertad, la fiscal del Equipo Fiscal N°11, María Noel Benítez, ordenó una nueva pericia genética sobre elementos secuestrados al inicio de la investigación, entre ellos un disco de moladora en el que se había detectado una muestra de sangre humana femenina.

La medida comenzó a ejecutarse esta semana en el Gabinete Científico del Poder Judicial del Chaco y busca revisar evidencia biológica clave bajo un nuevo enfoque técnico.

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Un femicidio que conmocionó a Chaco y Santa Fe

Lorena Romero desapareció el 10 de junio de 2019. Según reconstruyó la investigación, había salido de su casa en Villa El Dorado, en Resistencia, para realizar un mandado a pocas cuadras de su vivienda. Nunca regresó.

La búsqueda inicial incluyó rastrillajes con drones, perros entrenados y personal especializado en Trata de Personas. Los investigadores siguieron una de las primeras pistas hasta una vivienda donde, según declaró su entonces pareja, habían estado consumiendo alcohol con amigos. Cinco días después, pescadores encontraron restos humanos flotando en el río Paraná, a la altura de Romang, en Santa Fe, a más de 250 kilómetros de la capital chaqueña.

El cuerpo estaba desmembrado, mutilado y en avanzado estado de descomposición. La identificación se logró mediante huellas dactilares y características físicas particulares. La autopsia confirmó múltiples fracturas en el tórax y descartó la hipótesis de muerte por ahogamiento. Para los investigadores, el cuerpo habría sido arrojado al río cuando Lorena ya estaba muerta.

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La hipótesis judicial: golpes, traslado y ocultamiento

Según la acusación fiscal reconstruida en el expediente, Lorena se habría encontrado aquella noche con su novio, Ezequiel Maximiliano Ramos, en Villa Palermo II. La hipótesis sostiene que ambos discutieron y que la joven fue golpeada brutalmente.

Para la Fiscalía, las agresiones le provocaron la fractura de siete costillas y posteriormente se habría desplegado un operativo para ocultar el crimen. La teoría investigativa indica que el cuerpo fue trasladado hasta una vivienda de Puerto Vilelas, donde habría sido desmembrado antes de ser arrojado al río Paraná.

Durante allanamientos realizados en distintos domicilios, los peritos secuestraron moladoras, sierras, machetes, prendas de vestir, sábanas y un freezer, sobre los cuales se detectaron presuntas manchas hemáticas mediante reactivos químicos y tecnología forense multiespectral.

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Las liberaciones y las demoras que frenaron la causa

El expediente atravesó distintos cambios procesales que generaron cuestionamientos por parte de familiares de la víctima. La prisión preventiva que pesaba sobre Ezequiel Ramos, su tío Ramón Ramos y otro familiar imputado fue revocada durante una audiencia de oposición celebrada en las primeras etapas del proceso.

Con el paso del tiempo también hubo cambios de fiscales y demoras judiciales que dejaron la investigación prácticamente paralizada durante años.

El abogado defensor Miguel Ángel Barceló confirmó que las nuevas pericias se realizarán sobre elementos secuestrados años atrás y planteó dudas sobre la conservación del material genético. “¿Cuánto tiempo aguanta el ADN en una sierra?”, cuestionó públicamente.

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Cinco imputados y una causa que busca llegar a juicio

Actualmente, la causa tiene cinco imputados:

Ezequiel Maximiliano Ramos, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio .

. Ramón Ramos, imputado como coautor del mismo delito.

Walter Ramón Ramos, acusado como partícipe necesario.

Gonzalo Gerardo Calizaya Medina, imputado por encubrimiento agravado.

Osvaldo Eliseo Sandoval, también acusado de encubrimiento agravado.

Las imputaciones están encuadradas en los artículos 80 y 277 del Código Penal, correspondientes a algunas de las figuras más graves previstas.