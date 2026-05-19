Chaco incorporará pistolas Taser y será la primera provincia del NEA en utilizarlas

El gobernador de Leandro Zdero presentó este martes las primeras pistolas Taser que serán incorporadas al equipamiento de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una "política oficial de modernización de las fuerzas de seguridad".

Con esta medida, Chaco se convertirá en la primera provincia del NEA y la novena del país en implementar este tipo de armas no letales para procedimientos policiales y penitenciarios.

La presentación se realizó en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, Fernando Romero; además de autoridades provinciales y efectivos policiales.

Durante el acto, Zdero sostuvo que la incorporación busca sumar nuevas herramientas tecnológicas para las fuerzas de seguridad. “Necesitamos garantizar la paz social y la tranquilidad de los ciudadanos de bien, restableciendo el orden con más recursos humanos y mejores herramientas”, afirmó.

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Según explicó el Gobierno provincial, las Taser no reemplazarán al arma reglamentaria, sino que serán utilizadas como un recurso complementario en situaciones de riesgo, especialmente en escenarios donde se busque evitar el uso de armas de fuego.

Cómo funcionarán las Taser en Chaco

El ministro Matkovich señaló que las pistolas serán empleadas como herramientas de “prevención, mediación y disuasión”, mientras que desde la Policía precisaron que inicialmente estarán destinadas al Cuerpo de Operaciones Especiales e Infantería.

Fernando Romero indicó que el objetivo es extender progresivamente su utilización a otras áreas operativas, como comisarías y divisiones de caminantes.

“Este dispositivo permite una inmovilización momentánea del agresor y brinda el tiempo suficiente para reducirlo sin recurrir al arma de fuego”, explicó el jefe policial.

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Además, las primeras Taser incorporadas cuentan con cámaras integradas, que registran en video cada procedimiento desde la perspectiva del agente que interviene. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que esas grabaciones podrán utilizarse tanto para resguardar el accionar policial como para aportar evidencia judicial.

Capacitación y protocolos de uso

El subcomisario Diego Puppo, uno de los instructores capacitados internacionalmente, explicó que los dispositivos poseen protocolos estrictos de utilización y zonas prohibidas de impacto, entre ellas la cabeza, el pecho y los genitales.

Según detalló, el dispositivo produce una “incapacitación neuromuscular momentánea” y funciona con un amperaje “21 veces menor al de un disyuntor hogareño considerado peligroso”. De acuerdo con la información oficial, actualmente la provincia cuenta con siete instructores certificados, quienes comenzarán a capacitar a 30 operadores policiales desde esta semana.

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La ley que habilitó el uso de armas no letales

El diputado provincial Ernesto Blasco, impulsor de la legislación que regula el uso de Taser y lanzadoras no letales, aseguró que se trata de “un hecho histórico para el Chaco”.

Blasco afirmó que la norma aprobada por la Legislatura chaqueña es la “primera legislación específica sobre Taser aprobada por ley en la Argentina”, y sostuvo que busca otorgar seguridad jurídica al accionar de las fuerzas policiales.