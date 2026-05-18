El final de Outlander llegó a Netflix y marcó el cierre de una de las series de época más vistas y comentadas de la última década. La producción protagonizada por Sam Heughan y Caitríona Balfe concluyó tras ocho temporadas con un episodio que combinó drama, tensión histórica y una fuerte carga emocional, consolidando su lugar como un fenómeno global dentro del género.

Desde su estreno en 2014 por la señal Starz, la ficción basada en las novelas de Diana Gabaldon construyó una audiencia fiel gracias a una fórmula que cruzó romance épico, reconstrucción histórica, conflictos políticos y elementos de misticismo. La historia de una enfermera del siglo XX y un guerrero escocés del siglo XVIII logró sostenerse durante más de diez años en el centro de la conversación cultural.

El último episodio de la octava temporada ya había anticipado un desenlace delicado: una profecía que anunciaba la muerte de uno de los personajes principales. El capítulo final, lanzado el viernes 15 de mayo, resolvió qué ocurría con Jamie Fraser y dio respuesta a uno de los misterios más antiguos de la serie, dejando una sensación de cierre definitivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Outlander” llegó a su final en Netflix: cómo cerró la exitosa serie de época y por qué no tendrá más temporadas

Con Outlander fuera del aire, muchos espectadores buscan nuevas historias que mantengan vivo ese eje narrativo con amores intensos, guerras, disputas de poder y mujeres que desafían las reglas de su tiempo. En Netflix hay varias opciones que dialogan con ese universo y permiten continuar el recorrido por el drama histórico.

Series y películas de época en Netflix para ver después de Outlander

Poldark (Serie)

Ambientada a fines del siglo XVIII, sigue a Ross Poldark cuando regresa a Cornualles tras luchar en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Al volver, descubre que su padre murió, su hacienda está en ruinas y la mujer que amaba se comprometió con su primo. En ese contexto, decide reabrir las minas familiares y rescatar de la pobreza a Demelza, con quien construye un vínculo atravesado por tensiones sociales, conflictos matrimoniales y un romance intenso que remite directamente a la dinámica de Jamie y Claire.

El último reino (Serie)

La serie se centra en Uhtred de Bebbanburg, un noble sajón criado por vikingos que vive dividido entre dos culturas enfrentadas en los inicios de la unificación de Inglaterra. Aunque el romance no es el eje absoluto, la historia se apoya en batallas, lealtades, traiciones y disputas territoriales, elementos que conectan con la épica bélica y política que tuvo Outlander en sus temporadas más crudas.

"El último reino" recrea las luchas por el poder y la identidad en una Inglaterra en plena formación.

Bridgerton (Serie)

Ambientada en la Regencia británica, la producción creada por Shonda Rhimes se enfoca en los hermanos de la familia Bridgerton y su participación en el competitivo mercado matrimonial londinense. Con una puesta en escena estilizada y un fuerte énfasis en la tensión sexual y el romance, la serie conecta con el costado más pasional que caracterizó a la adaptación de las novelas de Gabaldon.

El bazar de la caridad (Serie)

Inspirada en un hecho real ocurrido en París en 1897, la miniserie narra cómo un devastador incendio cambia el destino de tres mujeres de distintas clases sociales. La tragedia funciona como punto de quiebre para cuestionar matrimonios forzados y estructuras patriarcales, con una mirada centrada en la resiliencia femenina y una reconstrucción histórica detallada.

Las combatientes (Serie)

Del mismo equipo creativo, esta historia se sitúa en 1914, en plena Primera Guerra Mundial. Cuatro mujeres -una monja, una enfermera, una prostituta y una empresaria- enfrentan la crudeza del conflicto desde la retaguardia. La serie pone el foco en la medicina de guerra, el empoderamiento femenino y los romances atravesados por la urgencia de sobrevivir, en sintonía con el rol de Claire Fraser como sanadora en tiempos bélicos.

Christopher Nolan afirmó que hizo "la versión más extrema e inmersiva" posible de 'La Odisea'

El rey (Película)

Esta película presenta una versión cruda y realista de la llegada de Enrique V al trono de Inglaterra. Traiciones, disputas políticas y batallas contra Francia construyen un relato de poder y destino inevitable, con una atmósfera de barro y espada que recuerda a los conflictos históricos más ásperos de Outlander.

Sisi (Serie)

La producción aborda la figura de Isabel de Austria desde una mirada moderna y visceral. La llegada de una joven independiente a la rígida corte vienesa y su matrimonio con el emperador Francisco José exponen tensiones políticas, familiares y personales. La lucha por preservar la libertad individual en un entorno opresivo conecta directamente con el espíritu indomable de Claire.

Las chicas del cable (Serie)

Ambientada en el Madrid de fines de los años 20, la historia se centra en cuatro mujeres que ingresan a trabajar en la empresa nacional de teléfonos. Amistad, secretos, romances prohibidos y el trasfondo político previo a la Guerra Civil Española articulan un melodrama que, aunque posterior en el tiempo, comparte con Outlander el foco en mujeres que desafían las normas de su época.

"Las chicas del cable" retrata vínculos, deseos y conquistas personales en el Madrid de principios del siglo XX.

La emperatriz (Serie)

Esta serie alemana retoma los primeros meses de Isabel de Baviera en la corte austríaca con un tono más político y sombrío. Intrigas geopolíticas, complots palaciegos y rebeliones populares acompañan un romance que rápidamente se transforma en alianza de supervivencia, replicando la sensación de extranjería y peligro que marcó los comienzos de Outlander.

El último de los mohicanos (Película)

Ambientada en 1757 durante la guerra franco-india en la América colonial, la historia sigue a Hawkeye (un hombre blanco adoptado por la tribu de los mohicanos) y a Cora Munro, la sofisticada hija de un coronel británico. Cuando Cora y su hermana son emboscadas en la hostil frontera americana, Hawkeye y su familia las rescatan, desencadenando un apasionante y peligroso viaje de supervivencia. Al igual que en Outlander, la película te sumerge en una atmósfera salvaje del siglo XVIII donde un amor prohibido e inquebrantable florece en medio de traiciones políticas y batallas sangrientas.