El director Christopher Nolan aseguró que su próxima película, La Odisea, representa “la versión más inmersiva y extrema” de una historia que pudo realizar. La afirmación surge de una entrevista donde el realizador habló en profundidad sobre su proceso creativo, su forma de entender la narración cinematográfica y la magnitud del proyecto basado en el poema épico atribuido a Homero.

La película marca el regreso de Nolan al cine épico tras el impacto global de Oppenheimer y supone una de las apuestas más ambiciosas de su carrera. Con estreno previsto para el 16 de julio de 2026, la producción fue concebida como un evento exclusivamente cinematográfico, pensada para ser vista en salas y, especialmente, en pantallas IMAX. Según confirmó el propio director, se trata del primer largometraje narrativo rodado íntegramente con ese formato.

Desde su anuncio, La Odisea despertó expectativa tanto por su escala técnica como por el peso simbólico del material original. El poema, escrito entre los siglos VIII y VII antes de Cristo, es una de las obras fundacionales de la literatura occidental y relata el extenso y accidentado viaje de Odiseo para regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya. Nolan decidió abordar ese relato clásico sin atajos, con un enfoque realista y una puesta en escena que busca sumergir al espectador en la experiencia física del viaje.

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"La Odisea" llega al cine: cuándo se estrena, cómo es la adaptación y qué polémicas hay a su alrededor

En ese contexto, el director explicó que encara cada proyecto como si fuera el último de su filmografía. Esa premisa atraviesa tanto las decisiones narrativas como las técnicas, y es, según sus propias palabras, lo que lo llevó a empujar los límites de producción y de lenguaje audiovisual en esta adaptación.

Una experiencia inmersiva: el método Nolan y la idea de “estar dentro” de la película

Consultado sobre cuáles son los elementos esenciales de sus películas, Nolan fue claro respecto de su punto de partida creativo. “Siempre intento tener una perspectiva de la historia desde dentro de la película”, dijo en diálogo con el programa 60 Minutes de CBS News. “Así que no observo a los personajes desde la distancia; intento estar en la carrera, en el laberinto con ellos. Porque quiero intentar transmitir al público cómo olería ese lugar, cómo se sentiría. Pero también intento crear la versión más inmersiva y extrema posible de la historia”.

Esa idea de inmersión total se traduce, según explicó, en una responsabilidad narrativa y visual muy concreta. “Siento una gran responsabilidad de intentar mostrar en pantalla la mayor cantidad de información posible para que el público pueda apreciar plenamente la historia, con la mayor cantidad de imágenes y eventos que podamos ofrecerle”, afirmó durante la entrevista.

A diferencia de otros directores que delegan el guion, Nolan escribió personalmente la adaptación del poema épico. Sobre ese proceso, detalló: “Cuando escribo, visualizo la película como un espectador, como alguien que vive la historia. Luego, cuando dirijo la historia, intento llevar al público allí. Así que, en el caso de La Odisea, intento que el público se suba al caballo. Intento que se suban a la cubierta del barco de Odiseo”.

"La Odisea" se estrenará en cines el próximo 16 de julio.

El realizador también reconoció que se trata de una de las películas más difíciles que enfrentó en casi tres décadas de carrera. “Cuanto más difícil, mejor, hasta el punto de La Odisea, y creo que nos esforzamos bastante en esta y tal vez encontramos algunos límites”, señaló, en una frase que resume tanto el desafío físico como creativo del rodaje.

La apuesta técnica acompaña esa ambición. Nolan confirmó que para esta película se rodaron alrededor de dos millones de pies de película IMAX, una cifra inédita incluso para su filmografía. El objetivo, explicó, fue reforzar la sensación de presencia y de escala, evitando en lo posible el uso de pantallas verdes y apostando por efectos prácticos y locaciones reales.

Elenco, rodaje y polémicas alrededor de una adaptación monumental

El papel de Odiseo está a cargo de Matt Damon, quien volvió a trabajar con Nolan en un rol que definió como único en su carrera. “No hay muchos actores de cincuenta y tantos años que protagonicen estas epopeyas”, dijo el actor en un perfil publicado por Time, y añadió: “Consideré esta película como la última que haría”.

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Damon también destacó la ambición del director en el set. “Creo que lo que lo distingue de otros directores es que las historias que quiere contar son increíblemente ambiciosas. Y la forma en que quiere contarlas también es increíblemente ambiciosa. En este caso, quería hacerlo al 100% en IMAX, algo que nunca se había hecho”, afirmó en diálogo con 60 Minutes. Sobre el trabajo diario, agregó: “Hay algo realmente agradable en ser un soldado en la trinchera y mirar hacia arriba y ver que el general está justo a tu lado”.

El elenco se completa con Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya en el rol de Atenea, Robert Pattinson como Antínoo, Charlize Theron como Calipso, Jon Bernthal como Menelao, Lupita Nyong’o como Helena de Troya y Clitemnestra, además de Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel y Travis Scott, entre otros. La producción está a cargo de Universal Pictures y cuenta con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, el más alto en la carrera de Nolan.

Matt Damon interpreta el papel de Odiseo y Zendaya el de Atenea.

El rodaje se extendió entre febrero y agosto de 2025 y tuvo locaciones en Reino Unido, Marruecos e Italia. Esa decisión, junto con otras elecciones estéticas, generó debates y críticas antes del estreno. Especialistas señalaron el uso de acentos modernos y ciertos elementos de vestuario y armamento considerados anacrónicos para el período micénico.

Otra controversia relevante estuvo vinculada a la filmación en el Sáhara Occidental, un territorio en disputa. Organizaciones culturales cuestionaron que la producción haya rodado allí con autorización de Marruecos y sin el consentimiento del pueblo saharaui. A eso se sumó el debate por el eslogan promocional “Desafía a los dioses”, que algunos críticos consideran una lectura demasiado moderna del mito original.

Pese a las polémicas, Nolan sostiene que su objetivo fue respetar la complejidad del poema y su estructura. La Odisea original combina múltiples líneas temporales y relatos en retrospectiva, un recurso que el director definió como “la narrativa no lineal original” y que dialoga con trabajos previos como Memento u Origen.