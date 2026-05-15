Netflix apuesta por “Lejos”, la atrapante miniserie sobre el histórico lanzamiento de la NASA hacia Marte

Netflix ofrece en su catálogo una gran producción de ciencia ficción y dramática al presentar “Lejos”, historia centrada en la primera misión tripulada de la NASA hacia Marte, planeta que se encuentra actualmente en el horizonte de la exploración espacial. La miniserie compuesta de diez episodios combina drama familiar, tensión entre los integrantes de la tripulación y desafíos psicológicos.

La protagonista principal es la experimentada actriz norteamericana Hilary Swank, doble ganadora del Oscar, quien representa a la astronauta y comandante de la misión Atlas, Emma Green, a quien consideró como “uno de los personajes más exigentes de su carrera”.

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Swank destacó el trabajo realizado junto a asesores científicos y especialistas aeroespaciales para lograr una representación creíble de la vida dentro de una nave espacial.

A través de una conferencia de prensa difundida por Netflix, la estrella de la serie recalcó que “los más interesante de ‘Lejos’ no es solamente el viaje a Marte, sino las emociones y sacrificios que existen detrás de una misión de ese nivel”. La intérprete sostuvo además que la serie busca reflejar el costado más humano de los astronautas, alejándose de la imagen fría o puramente técnica que muchas veces aparece en las producciones espaciales.

El elenco de “Lejos”, la miniserie que recrea los desafios de la exploración interplanetaria

El elenco de la miniserie “Lejos” está conformado por una plana de 18 actores, entre quienes representan a los cuatro integrantes de la tripulación de la misión Atlas: Hilary Swank, Vivian Wu, Ato Essandoh , Ray Panthaki y el destacado actor israelí, Mark Ivanir.

Además, completan la nómina Thalita Eliana, Bateman, Adam Irigoyen, Gabrielle Rose, Martin Cummins, Michael Patrick Thornton, John Murphy, Josh Charles, Monique Gabriel Curnen, Felicia Patti, Fiona Fu, Brian Markinson, Diana Bang y Veena Sood.

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Tripulación de la misión Atlas en la miniserie, “Lejos”

La famosa plataforma de streaming apostó por construir una narrativa cercana a los desafíos reales de la exploración interplanetaria: problemas de comunicación, desgaste emocional, recursos limitados y el impacto psicológico del aislamiento.

“Emma carga con la responsabilidad de liderar una expedición histórica, mientras intenta sostener el vínculo con su familia desde millones de kilómetros de distancia”, denotó Hilary Swank sobre su desafiante rol en la trama.

“Lejos”: de doble ganadora del Oscar a comandante rumbo a Marte

Hilary Swank, reconocida mundialmente por sus actuaciones en Million Dollar Baby y Boys Don't Cry, explicó que “el papel demandó una intensa preparación física y emocional para comprender la presión psicológica que enfrentaría una comandante especial durante una misión de larga duración”.

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Uno de los ejes principales de la miniserie es la tensión entre el deber profesional y la vida personal. Emma Green debe dejar atrás a su esposo y a su hija adolescente mientras emprende un viaje sin precedentes.

Netflix con la exploración espacial en el centro de la escena

Aunque “Lejos” es una obra de ficción, la serie toma inspiración en los actuales programas espaciales internacionales que buscan enviar humanos a Marte en las próximas décadas.

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La NASA y varias compañías privadas trabajan actualmente en tecnologías para viajes de larga duración, hábitats espaciales y sistemas de supervivencia destinados a futuras colonias marcianas.

La producción de Netflix también se destaca por sus efectos visuales y por la recreación detallada de estaciones espaciales, módulos habitacionales y paisajes marcianos.

PM/AF