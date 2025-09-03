Tom Holland revela detalles de "La Odisea" de Nolan: “Es el mejor guion que he leído”

El actor británico Tom Holland atraviesa un momento de plena expansión profesional, el próximo verano boreal estrenará dos de los proyectos más esperados de Hollywood, la adaptación de "La Odisea dirigida por Christopher Nolan y una nueva entrega de Spider-Man.

Holland, de 29 años, interpretará a Telémaco —hijo del legendario Odiseo— en la superproducción de Nolan que llegará a los cines a mediados de julio. El rodaje lo llevó por distintas locaciones del Mediterráneo y le dejó una impresión imborrable. “Es el mejor guion que he leído en mi vida”, declaró en una entrevista con la agencia AFP.

La película marca el regreso de Nolan tras el éxito mundial de Oppenheimer y reúne un elenco de primera línea, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron y Zendaya, pareja y prometida de Holland.“Chris [Nolan] es un verdadero colaborador. Sabe lo que quiere, pero también abre espacio para que uno aporte y construya el personaje”, explicó el actor.

Si bien ambos británicos no habían coincidido antes en un set, comparten un vínculo indirecto: Nolan dejó huella en el cine de superhéroes con la trilogía de Batman: El caballero de la noche, mientras que Holland es la cara de la saga moderna de Spider-Man.

De hecho, el intérprete alterna sus días entre los dioses griegos y la máscara del héroe arácnido. Poco antes de hablar con la prensa fue visto filmando Spider-Man: Brand New Day en Glasgow, con la ciudad escocesa transformada en Nueva York. La película llegará a finales de julio, apenas dos semanas después del estreno de La Odisea.

“Todavía se siente como la primera vez”, reconoció Holland sobre su séptima participación en el universo Marvel. “Ayer estaba conduciendo un tanque en la calle principal de Glasgow frente a miles de fans, y fue increíble. Se sintió nuevo, emocionante y estimulante”.

Más allá de las superproducciones, Holland también prestó su rostro para la campaña Never Stop Playing de LEGO, que busca concientizar sobre la presión que sienten los niños de crecer demasiado rápido en un entorno dominado por pantallas.

“Con los teléfonos, iPads e Instagram, hay piezas tóxicas de tecnología que afectan a los chicos. Fue un alivio formar parte de algo tangible”, sostuvo.

El actor señaló que su generación vivió los primeros años de las redes sociales cuando aún no eran tan invasivas, pero advierte sobre sus efectos actuales. “Los jóvenes están bajo presión para ser versiones de sí mismos que internet quiere que sean. Creo que cuando tengamos hijos, sabremos protegerlos mejor de esos riesgos”, reflexionó.

El compromiso de Holland con Zendaya, confirmado tras su aparición con un anillo en los Globos de Oro, se convirtió en noticia mundial. Aunque no habla de planes de paternidad, sí dejó en claro su postura: “Definitivamente les compraré LEGO antes de darles un teléfono”.

A la vez, reconoció que con la fama se volvió “un poco más introvertido” y que a veces anhela mayor privacidad. Sin embargo, se esfuerza por mantener intacta su esencia: “Ese niño dentro de mí siempre estará ahí. Es importante no perder nunca el entusiasmo por jugar”.

