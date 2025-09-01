Kim Novak, la heroína de Hitchcock que se "escondió" del mundo y se convirtió en leyenda

El Festival de Cine de Venecia celebró a la actriz de Hollywood Kim Novak, otorgando un premio a la trayectoria a la estrella reacia y heroína rubia platino de "Vértigo" de Alfred Hitchcock, ahora de 92 años.

Novak recibió una ovación de pie y un aplauso prolongado cuando recibió su premio León de Oro de manos del director mexicano Guillermo del Toro, antes del estreno mundial del documental "Kim Novak's Vertigo", dirigido por Alexandre Philippe.

Con un vestido de seda esmeralda y negro, la ex sirena de la pantalla que eligió desafiar el sistema de estudios de Hollywood levantó los brazos en reconocimiento a los vítores, diciendo "gracias" a la audiencia.

"Me gustaría agradecer a los dioses allá arriba en el cielo, a todos ellos. Ni uno en particular. Solo todos", dijo Novak. "Me han dado un regalo así, pero esperaron, esperaron hasta que fuera el más significativo de mi vida, al final de mi vida, para obtener esto de ustedes".

Novak fue "uno de los íconos más queridos de toda una era de películas de Hollywood... hasta su exilio prematuro y voluntario de la jaula dorada de Los Ángeles", dijo el director artístico del festival, Alberto Barbera, al anunciar el premio en junio.

Novak es mejor conocido por interpretar el escalofriante papel dual de la rubia suicida Madeleine Elster y la morena Judy Barton en el clásico de Hitchcock de 1958 "Vértigo", actuando junto a James Stewart.

Pero tuvo una carrera de corta duración, negándose a aceptar la regla de mano dura de los ejecutivos de los estudios y alejándose de Hollywood menos de una década después para centrarse en la pintura.

Otros papeles memorables de Novak incluyeron una prostituta de gran corazón en "Kiss Me, Stupid" de Billy Wilder de 1964, una bruja en "Bell, Book and Candle" (1958) de Richard Quine y una adúltera en otra película de Quine, "Strangers When We Meet" (1960).

Quién es Kim Novak

La actriz, quien vive en Oregon, nació el 13 de febrero de 1933 en Chicago, Illinois, con el nombre de Marilyn Pauline Novak, de ascendencia checa. Durante su adolescencia, trabajó como modelo de modas para adolescentes en una tienda departamental local y ganó una beca en una escuela de modelaje.

La joven Kim obtuvo dos becas para el Instituto de Arte de Chicago, donde estudió arte mientras se mantenía con trabajos de modelaje. En su juventud, encontró refugio en el arte y continuó modelando para apoyar sus estudios y, a los 21 años, viajó a Los Ángeles desde Chicago en busca de oportunidades de modelaje y audicionó como extra en la película "The French Line" de 1954.

Sin entrenamiento actoral formal, fue descubierta por un agente y firmada por Columbia Pictures. En meses, se convirtió en una estrella famosa, con su primera película logrando éxito y catapultándola a la fama. Novak se convirtió inadvertidamente en una leyenda de la pantalla a esa edad temprana.

Durante la década de 1950, Novak se convirtió en la estrella número uno en taquilla en 1958 y 1959. Trabajó con directores como Alfred Hitchcock en "Vertigo" de 1958 y Otto Preminger, y compartió pantalla con destacados actores principales de Hollywood. Apareció en películas como "Picnic" de 1955, donde interpretó un papel a los 23 años mientras aún se sentía insegura en Hollywood.

Novak fue considerada la última de las grandes estrellas glamorosas de la era dorada de Hollywood. Su primer papel con diálogo fue en "Pushover" de 1954, un film noir junto a Fred MacMurray. En 1955, actuó en "Phffft" con Judy Holliday y Jack Lemmon, "5 Against the House" y "The Man with the Golden Arm" junto a Frank Sinatra.

En 1957, protagonizó "Jeanne Eagels", una biografía sobre la actriz de teatro, y "Pal Joey" con Sinatra y Rita Hayworth. Tras "Vertigo" en 1958, donde interpretó a Madeleine Elster y Judy Barton junto a James Stewart, apareció en "Bell Book and Candle" ese mismo año, una comedia con Stewart y Jack Lemmon.

En 1959, actuó en "Middle of the Night" con Fredric March y en los años siguientes participó en "Strangers When We Meet" de 1960 con Kirk Douglas, "The Notorious Landlady" de 1962 con Jack Lemmon, "Boys' Night Out" de 1962 con James Garner, "Of Human Bondage" de 1964, "Kiss Me, Stupid" de 1964 dirigida por Billy Wilder con Dean Martin y Ray Walston, y "The Amorous Adventures of Moll Flanders" de 1965.

En 1968, regresó con "The Legend of Lylah Clare", donde interpretó a una joven actriz convertida en una estrella legendaria. En 1969, actuó en "The Great Bank Robbery". En 1966, Novak se retiró de la actuación y se mudó a su rancho en Oregon para dedicarse a la pintura y a sus caballos, regresando ocasionalmente a la pantalla en "The White Buffalo" de 1977, "Just a Gigolo" de 1978, "The Mirror Crack'd" de 1980, la serie de televisión "Falcon Crest" entre 1986 y 1987, y su última película "Liebestraum" de 1991.

A lo largo de su vida posterior, Novak fue activista en salud mental, revelando su condición de bipolar, y participó en campañas contra el acoso. Además, recibió honores en otros festivales, como el Festival de Cine de Cannes en 2013, el Festival de Cine de Praga en 2014 y el Festival de Cine de Toronto en 2015.

En una conferencia de prensa ofrecida durante el Festival de Venecia, la representante de Novak, Sue Cameron, quien también es la productora ejecutiva de la película, dijo que a Novak "no le gusta ser el centro de atención", prefiriendo "estar en casa con sus caballos y sus perros".

"Quería darle esto como regalo porque ha estado muy escondida todos estos años. Quería que tuviera un 'Pow!' más en su vida", dijo Cameron sobre la película. "Ahora tiene 92 años. Ella hace ejercicio con pesas todos los días. Ella camina. Tiene un rancho de 13 acres con tres islas y caballos y prados para caballos. Ella monta los caballos. Camina por el prado. Ella no se rinde. Esta no es alguien que actúe de su edad", dijo.

Después de años de evitar el centro de atención, Novak fue invitada de honor en el festival de cine de Cannes en 2013, asistiendo a una proyección especial para conmemorar la restauración de "Vértigo". Como presentadora de los Premios de la Academia de 2014, Novak fue objeto de una ola de comentarios crueles sobre su apariencia.

En sus últimos años, Novak, quien se casó dos veces, incluso con el veterinario equino Robert Malloy desde 1976 hasta su muerte en 2020, crió caballos y llamas en Oregón y California.

