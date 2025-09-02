La industria de la moda vivió este martes 2 de septiembre un cambio de era. Vogue, la revista más influyente del sector, anunció que Chloe Malle será la nueva directora de contenidos de su edición estadounidense, un cargo que marca la sucesión de la icónica Anna Wintour tras 37 años al frente de la publicación.

Kim Novak, la heroína de Hitchcock que se "escondió" del mundo y se convirtió en leyenda

Malle, de 39 años, se desempeñaba hasta ahora como editora de Vogue.com y copresentadora del pódcast The Run-Through. Hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle, construyó su propia carrera dentro de la redacción desde 2011, cuando ingresó como editora social. Desde entonces, ocupó distintos roles vinculados a moda, cultura y estilo de vida, consolidándose como una de las voces editoriales más reconocidas de la marca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El anuncio se produce después de que Wintour, de 75 años, comunicara en junio que dejaría el histórico título de editora en jefe de Vogue US. Sin embargo, no se trata de un retiro: seguirá siendo directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, supervisando sus 27 ediciones internacionales.

Orgullo y Prejuicio: la eterna sátira romántica de Jane Austen sigue conquistando generaciones

En un comunicado, Wintour explicó su decisión y destacó el perfil de su sucesora:“ Chloe ha demostrado a menudo que puede encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de Vogue Estados Unidos y su futuro en la vanguardia de lo nuevo. Estoy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora pero también como su alumna”.

Con este nombramiento, desaparece la figura de editora en jefe y se alinea el modelo de liderazgo de Vogue U.S. con el resto de las publicaciones de Condé Nast, que ya adoptaron la figura de directores de contenido editorial.

Estreno esta semana: llega a Netflix la segunda parte de la temporada 2 de Merlina

Malle asume en un contexto clave: a pocos días del inicio de la Semana de la Moda de Nueva York y en un momento de transformación digital en el que el tráfico de Vogue.com se duplicó bajo su dirección. En sus declaraciones a Vogue España, sostuvo:“La moda y los medios evolucionan a una velocidad vertiginosa. Estoy asombrada de formar parte de ello y de tener a Anna como mentora en este camino”.

Además de su trabajo en Vogue, Chloe Malle colaboró con medios como The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD. Graduada en la Universidad de Brown y madre de dos hijos, combina la experiencia editorial con una mirada fresca sobre la cultura contemporánea.

LV/ff