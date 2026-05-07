La película La Odisea marca el regreso de Christopher Nolan al cine épico tras el éxito global de Oppenheimer. Se trata de una adaptación cinematográfica del poema atribuido a Homero, una de las obras fundacionales de la literatura occidental, que relata el extenso viaje de Odiseo para regresar a Ítaca luego de la Guerra de Troya. El estreno está previsto para el 17 de julio de 2026, exclusivamente en salas de cine.

La nueva versión apunta a convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año. Universal Pictures confirmó un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, lo que la ubica como la producción más costosa de toda la carrera de Nolan. Además, será la primera película narrativa rodada íntegramente con cámaras IMAX, un hito técnico que eleva las expectativas tanto en términos visuales como sonoros.

Desde su anuncio, el proyecto despertó interés por su ambición artística y por el peso del director en la industria. Nolan consolidó en la última década una posición de poder poco habitual en Hollywood, con control creativo casi total y estrenos pensados exclusivamente para salas. En ese marco, La Odisea vuelve a poner a prueba su capacidad de convocar público con una historia clásica, sin apoyo de franquicias modernas.

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El lanzamiento de los primeros tráileres, imágenes oficiales y materiales promocionales reforzó la idea de una adaptación oscura, de tono épico y enfoque realista. Al mismo tiempo, esas decisiones estéticas y narrativas abrieron una serie de polémicas que acompañan al film incluso antes de su llegada a los cines.

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“La Odisea”: un relato clásico llevado a la pantalla grande

La historia de La Odisea narra el regreso de Odiseo a su reino tras la caída de Troya, un viaje que se extiende durante diez años y que está marcado por pruebas físicas, tentaciones, castigos divinos y pérdidas irreparables. El poema original está dividido en 24 cantos y combina múltiples líneas narrativas, una complejidad que Nolan confirmó que buscará respetar en su versión cinematográfica.

El director adelantó que la película comenzará en Ítaca, con la ausencia del héroe como punto de partida, tal como sucede en el texto original. En paralelo, se desarrollará la crisis interna del reino, con los pretendientes que buscan quedarse con el trono y con Penélope, mientras Telémaco intenta conocer el destino de su padre.

Los avances oficiales ya mostraron varias de las escenas más reconocibles del poema: el enfrentamiento con el Cíclope, la presencia de Caribdis y Escila, el descenso al mundo de los muertos y la tensión permanente entre humanos y dioses. También aparece el célebre caballo de Troya, una estrategia atribuida a Odiseo que funciona como antecedente narrativo del viaje.

A diferencia de otras adaptaciones modernas, Nolan decidió mantener la presencia de los dioses en la historia. La diosa Atenea cumple un rol central como protectora del héroe, reforzando la dimensión espiritual del relato. En una entrevista televisiva, el director explicó que buscó reflejar una mentalidad antigua, donde los fenómenos naturales eran entendidos como manifestaciones divinas.

El papel de Odiseo está interpretado por Matt Damon.

El enfoque narrativo retoma una de las marcas autorales de Nolan: la fragmentación temporal. El poema de Homero ya contiene una estructura no lineal, con episodios relatados en retrospectiva por el propio Odiseo, un recurso que el cineasta considera “la narrativa no lineal original” y que dialoga con trabajos previos como Memento o Inception.

Producción, elenco de lujo y todas las polémicas de la adaptación de “La Odisea”

El papel de Odiseo está interpretado por Matt Damon, en una nueva colaboración con Nolan. Lo acompañan Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. El reparto se completa con Zendaya en el rol de Atenea, Robert Pattinson como Antínoo y Charlize Theron como Circe.

También participan Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth y Himesh Patel, entre otros. El rodaje se desarrolló entre febrero y agosto de 2025, con locaciones en Reino Unido, Marruecos e Italia, y un despliegue técnico supervisado por el director de fotografía Hoyte van Hoytema.

Una de las primeras controversias surgió por el uso de acentos estadounidenses y diálogos modernos en una historia ambientada en la Antigua Grecia. Frases del tráiler y expresiones contemporáneas generaron críticas en redes sociales, donde algunos espectadores consideraron que ese enfoque rompe con la atmósfera histórica del relato.

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También hubo cuestionamientos por el vestuario y las armas, especialmente por la aparición de cascos y armaduras que especialistas consideran anacrónicos para el período micénico. Historiadores y divulgadores señalaron que ciertas decisiones estéticas responden más a convenciones del cine épico moderno que a investigaciones arqueológicas.

Otra polémica de mayor impacto tuvo que ver con el rodaje en el Sáhara Occidental, un territorio en disputa y considerado por la ONU como no autónomo. Organizaciones culturales y figuras del cine europeo cuestionaron que la producción haya filmado allí con autorización de Marruecos, sin el consentimiento del pueblo saharaui, y pidieron que esas escenas no se incluyan en el corte final.

A esto se sumó el debate por el eslogan promocional "Desafía a los dioses”, que para algunos críticos contradice el mensaje central del poema de Homero, donde la desobediencia a lo divino suele tener consecuencias trágicas. Ensayos publicados en medios británicos señalaron que esa frase podría reflejar una lectura excesivamente moderna y secular del mito.

El tráiler de "La Odisea"

LT