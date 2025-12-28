¿Hollywood resiste o vuelve a creer?

Hacer pronósticos sobre el cine en 2026 parece, como escribió Richard Rushfield en The Ankler, un ejercicio cercano a la insensatez. Durante décadas, Hollywood se sostuvo sobre una fórmula simple: repetir lo que funcionó, sumar un diez por ciento y confiar en que el sistema seguiría girando. Ese cálculo, que atravesó crisis económicas, transformaciones tecnológicas y cambios culturales profundos, hoy dejó de funcionar. El año que comienza no estará definido por una sola pregunta tranquilizadora –si el próximo Avengers superará al anterior, si habrá un nuevo fenómeno global– sino por un abanico de escenarios que van desde el colapso hasta una recuperación genuina.

Las señales son contradictorias. Por un lado, el debilitamiento estructural de las salas, la fragmentación del público, el agotamiento de ciertas franquicias y un mercado cada vez más concentrado en pocos títulos capaces de mover multitudes. Por otro, una cartelera 2026 que reúne, como pocas veces desde la pandemia, a casi todos los grandes jugadores desplegando sus “A-teams”: Marvel, Disney, Pixar, Star Wars, Christopher Nolan, Steven Spielberg, DC Studios y una serie de apuestas autorales y locales que buscan recuperar peso cultural.

En la Argentina, el balance de 2025 dejó una imagen elocuente: más de tres millones de entradas menos que el año anterior y un único fenómeno –Homo Argentum– funcionando como excepción y acontecimiento social. El éxito puntual no logró disimular un problema más profundo: la dificultad del cine, tanto local como internacional, para volver a instalarse como experiencia colectiva. Al mismo tiempo, festivales, reestrenos, animé y cine de autor sostuvieron una vitalidad creativa que no siempre encontró correlato en la taquilla.

En ese contexto, 2026 aparece como un año bisagra. La nostalgia vuelve a ocupar un lugar central –Toy Story 5, El diablo viste a la moda 2, Avengers: Doomsday– pero ya no alcanza con mirar hacia atrás. Las grandes franquicias necesitan reinventarse, los autores reafirmar su voz en un sistema hostil y el cine nacional encontrar nuevas formas de diálogo con su público. La industria todavía parece resistirse a la idea de rendirse. La pregunta si todavía estamos dispuestos a creer en el cine.

1 AVENGERS: DOOMSDAY: Marvel y su expiración

Marvel pone todas sus fichas en una jugada que combina riesgo extremo y cálculo nostálgico. Avengers: Doomsday no solo vuelve a reunir a los hermanos Russo en la dirección: recupera a Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom, y confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, después de meses de desmentidas públicas. El teaser, lanzado estratégicamente junto a Avatar, funciona como una declaración de principios: evento global, reconocimiento inmediato y shock emocional. Tras años de desgaste del modelo Marvel, la película aparece como un intento de reordenar su universo narrativo y volver a instalar la idea de acontecimiento colectivo. No se trata únicamente de sumar estrellas, sino de reconstruir confianza con un público fatigado.

2 LA ODISEA: Christopher Nolan y la épica

Christopher Nolan se lanza a una de las adaptaciones más ambiciosas de la década con La Odisea, una relectura épica del clásico de Homero que promete espectáculo, densidad narrativa y una impronta autoral inconfundible. Matt Damon encarna a Odiseo en un relato atravesado por naufragios, criaturas mitológicas, viajes interminables y dilemas morales que dialogan con la obsesión recurrente del director por el tiempo, la memoria y la identidad. Con estreno previsto para julio de 2026, el proyecto se perfila como una experiencia cinematográfica a gran escala, pensada para la sala y no para el consumo doméstico. Nolan vuelve a apostar por el cine como ritual colectivo, combinando tecnología, ambición visual y relato clásico.

3 THE BRIDE!: Frankenstein lejos de del toro

Maggie Gyllenhaal confirma su consolidación como directora con The Bride!, una relectura oscura, romántica y política del mito de Frankenstein. Protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, la película sitúa su historia en el Chicago de los años 30 y combina horror clásico, melodrama y espíritu outlaw. Lejos de una adaptación literal, el film propone una mirada contemporánea sobre el deseo, la marginalidad y la construcción de lo monstruoso, con una sensibilidad claramente autoral. El proyecto destaca también por su equipo creativo de alto nivel y por una puesta en escena que dialoga con el cine gótico sin quedar atrapada en la nostalgia. The Bride! se inscribe en una tendencia cada vez más visible: revisitar mitos fundacionales del cine y la literatura desde perspectivas nuevas, atravesadas por debates actuales.

4 MICHAEL: La biopic que puede ser gigante.

La biopic de Michael Jackson llega precedida por un dato que anticipa su impacto: su tráiler superó las 116 millones de visualizaciones en apenas 24 horas. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, la película promete un retrato íntimo y ambicioso del rey del Pop, desde el ascenso meteórico a la fama hasta los vínculos familiares que marcaron su vida personal y artística. Con estreno previsto para abril de 2026, Michael busca repetir –y quizás superar– el fenómeno cultural que significó Bohemian Rhapsody. Más allá del espectáculo musical, el film se enfrenta a un desafío complejo: narrar a una figura icónica atravesada por contradicciones, genialidad y controversia. La película apunta a reconectar al público con un mito global, combinando homenaje, drama y reconstrucción histórica.

5 EL DIABLO VISTE A LA MODA 2: La fiebre de secuelas

Veinte años después de su estreno original, Miranda Priestly y Andy Sachs vuelven a encontrarse. El diablo viste a la moda 2 retoma a sus personajes icónicos para interrogarlos desde un presente radicalmente distinto, donde el periodismo gráfico agoniza, la moda se redefine y las jerarquías de poder se vuelven más difusas. Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan en una historia atravesada por nostalgia, ironía y lucidez generacional. Más que una secuela convencional, la película funciona como comentario sobre el derrumbe de los viejos imperios culturales y la dificultad de adaptarse a un ecosistema dominado por lo digital. El film apuesta a revisitar un clásico del siglo XXI sin negarlo, pero tampoco replicarlo mecánicamente.

6 TOY STORY 5: La gran apuesta de disney

Disney y Pixar apuestan fuerte a la nostalgia con Toy Story 5, una de sus cartas centrales para 2026. La saga que definió a una generación regresa con nuevos personajes y la promesa de combinar emoción, humor y renovación narrativa. Tras años de resultados irregulares, Pixar busca recuperar centralidad apelando a su franquicia más emblemática, aquella que supo dialogar con niños y adultos por igual. La película funciona también como símbolo de una tensión mayor dentro del estudio: cómo volver al origen sin repetirse, cómo apelar a la memoria afectiva sin vaciarla de sentido.

7 THE MANDALORIAN & GROGU: Star wars vuelve

Star Wars regresa al cine con The Mandalorian & Grogu, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal. Ambientada tras la caída del Imperio, la historia expande el universo presentado en la exitosa serie y busca trasladar ese vínculo emocional con el público a la pantalla grande. Tras años de divisiones internas, cambios de rumbo y recepciones dispares, Disney apuesta a uno de sus relatos más queridos para reconstruir la confianza de los fans. La película combina aventura, épica y afecto, apoyándose en la relación entre el Mandaloriano y Grogu como núcleo emocional. Más allá de su atractivo inmediato, el film funciona como ensayo general para el futuro de Star Wars en cines.

8 SUPERGIRL: La real superheroÍna del año

El nuevo Universo DC impulsado por James Gunn continúa su despliegue con Supergirl, basada en el aclamado cómic Woman of Tomorrow. Inspirada en True Grit, la película propone una mirada distinta sobre Kara Zor-El: más áspera, errante y existencial, lejos de la heroína clásica y optimista. Tras su breve aparición en Superman, el personaje obtiene su propio relato, marcando una nueva etapa para DC Studios. El film apuesta a combinar épica con introspección, y a construir identidad antes que replicar fórmulas gastadas. En un mercado saturado de superhéroes, Supergirl se presenta como una prueba de fuego para el nuevo rumbo del estudio.

9 DISCLOSURE DAY: La vuelta de Steven Spielberg

Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con un proyecto rodeado de misterio. Aunque no se confirma del todo el eje extraterrestre, Disclosure Day reúne a Emily Blunt, Colman Domingo y Colin Firth en una historia que, fiel al estilo del director, dosifica la información y privilegia el impacto emocional. Spielberg regresa a un territorio que le permitió reflexionar, a lo largo de su filmografía, sobre el miedo, la esperanza y la relación entre la humanidad y lo desconocido. En un momento de incertidumbre industrial, su retorno al género funciona como un gesto de confianza en el cine como experiencia compartida.

10 LA VIRGEN DE LA TOSQUERA: El terror argentino

El cine argentino tendrá una de sus apuestas más potentes de 2026 con La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé. Basada en relatos de Mariana Enríquez y con guión de Benjamín Naishtat, la película llega a salas en enero tras un recorrido destacado por festivales como Sitges y Bafici. Terror, política y pulsión social se combinan en una obra de fuerte impronta autoral, que dialoga con el presente desde el género. En un contexto adverso para la producción local, el film se erige como prueba de vitalidad creativa y riesgo estético.