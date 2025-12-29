El calendario de estrenos de cine de 2026 se perfila como uno de los más potentes de la última década, con grandes estudios apostando a títulos de alto impacto y directores consagrados que regresan a la pantalla grande con proyectos ambiciosos. El año combina el regreso de franquicias consolidadas, adaptaciones literarias, biopics musicales y nuevas etapas dentro de universos ya conocidos por el público.
Después de una etapa marcada por reconfiguraciones en la industria y cambios en los hábitos de consumo, los estrenos de 2026 apuntan fuerte a la experiencia en salas. Superproducciones pensadas para IMAX, secuelas largamente esperadas y películas de grandes directores dominan una cartelera que se extiende durante todo el año.
Entre los títulos más comentados aparecen La Odisea, la adaptación épica de Christopher Nolan; Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua; y nuevas entregas de sagas como Toy Story, Dune, Star Wars, Marvel y Los Juegos del Hambre.
“Bridgerton”, “Machos Alfa” y todos los estrenos de Netflix en enero 2026: películas, series y nuevas temporadas que llegan a la plataforma
Las películas más esperadas de 2026
Uno de los proyectos que concentra mayor expectativa es La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. El realizador ganador del Oscar adapta el poema épico de Homero como un gran espectáculo mitológico que sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya. La película promete una travesía marcada por la supervivencia, las tentaciones y la pérdida, con un fuerte componente emocional ligado a la idea del regreso al hogar.
Otra de las producciones centrales del año es Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua. La película recorre tanto la vida íntima del artista como algunas de sus actuaciones más icónicas y apunta a un gran espectáculo musical, sin dejar de lado una mirada sobre las contradicciones del mito y el costo personal de la fama.
En el terreno de las secuelas, Toy Story 5 marca el regreso de una de las franquicias más queridas de Pixar. La historia explora cómo los juguetes enfrentan un mundo cada vez más digital, con nuevos desafíos emocionales para Woody, Buzz y compañía, en un relato que combina humor, nostalgia y reflexión generacional.
También genera expectativa El diablo viste a la moda 2, que trae de regreso a Miranda Priestly en un contexto atravesado por la crisis de los medios impresos y el dominio de lo digital. La secuela combina nostalgia con una actualización del mundo de la moda y el poder.
Entre las adaptaciones literarias más esperadas aparece Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La película retoma el clásico de Emily Brontë y se centra en la relación tumultuosa entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, con una mirada contemporánea sobre el drama romántico.
Además, se estrenará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, que se sitúa 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen. La trama sigue a un joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, explorando su camino hacia la victoria y las consecuencias personales que marcarán su destino bajo el poder del presidente Snow.
Finalmente, el universo de Star Wars dará el salto definitivo del streaming al cine con The Mandalorian & Grogu, una aventura independiente protagonizada por Din Djarin y el pequeño Grogu. La película amplía la mitología mandaloriana y combina acción, western espacial y el carisma que convirtió a la serie en un fenómeno global.
Calendario completo de estrenos de cine en 2026, mes por mes
Enero
Groenlandia 2: Migración – 9 de enero
28 años después: El templo de los huesos – 16 de enero
El desgarro – 16 de enero
Enviar ayuda – 30 de enero
Febrero
GOAT – 13 de febrero
Cumbres borrascosas – 13 de febrero
EPiC: Elvis Presley en concierto – 20 de febrero
Los detectives de las ovejas – 26 de febrero
Grito 7 – 27 de febrero
Marzo
¡La novia! – 6 de marzo
Hoppers – 6 de marzo
Recordatorios de él – 13 de marzo
El sustentador de la familia – 13 de marzo
Proyecto Ave María – 20 de marzo
Abril
Super Mario Galaxy: La película – 3 de abril
Listo o no 2: Aquí vengo – 10 de abril
Michael – 24 de abril
Mayo
Amigos animales – 1 de mayo
El diablo viste a la moda 2 – 1 de mayo
Mortal Kombat II – 15 de mayo
The Mandalorian & Grogu – 22 de mayo
¿Hollywood resiste o vuelve a creer?
Junio
Amos del Universo – 5 de junio
El día de la revelación (Steven Spielberg) – 12 de junio
Scary Movie 6 – 12 de junio
Toy Story 5 – 19 de junio
Supergirl – 26 de junio
Julio
Minions 3: Mega Minions – 1 de julio
Vaiana (live action) – 10 de julio
La Odisea – 17 de julio
Spider-Man: Un nuevo día – 31 de julio
Agosto
Calle Flowervale – 14 de agosto
Patrulla Canina: La película de dinosaurios – 14 de agosto
Insidious: Un cuento insidioso – 21 de agosto
Septiembre
Cara de arcilla – 11 de septiembre
Netflix canceló dos de sus series más populares de 2025: cuáles son y los motivos
Octubre
Excavadora (Digger) – 2 de octubre
La leyenda de Aang: El último maestro del aire – 9 de octubre
Street Fighter – 16 de octubre
Noviembre
El gato en el sombrero – 6 de noviembre
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha – 20 de noviembre
Diciembre
Noche violenta 2 – 4 de diciembre
Jumanji 3 – 11 de diciembre
Vengadores: El Juicio Final – 18 de diciembre
Dune: Mesías – 25 de diciembre
RV / EM