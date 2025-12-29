El calendario de estrenos de cine de 2026 se perfila como uno de los más potentes de la última década, con grandes estudios apostando a títulos de alto impacto y directores consagrados que regresan a la pantalla grande con proyectos ambiciosos. El año combina el regreso de franquicias consolidadas, adaptaciones literarias, biopics musicales y nuevas etapas dentro de universos ya conocidos por el público.

Después de una etapa marcada por reconfiguraciones en la industria y cambios en los hábitos de consumo, los estrenos de 2026 apuntan fuerte a la experiencia en salas. Superproducciones pensadas para IMAX, secuelas largamente esperadas y películas de grandes directores dominan una cartelera que se extiende durante todo el año.

Entre los títulos más comentados aparecen La Odisea, la adaptación épica de Christopher Nolan; Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua; y nuevas entregas de sagas como Toy Story, Dune, Star Wars, Marvel y Los Juegos del Hambre.

Las películas más esperadas de 2026

Uno de los proyectos que concentra mayor expectativa es La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. El realizador ganador del Oscar adapta el poema épico de Homero como un gran espectáculo mitológico que sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya. La película promete una travesía marcada por la supervivencia, las tentaciones y la pérdida, con un fuerte componente emocional ligado a la idea del regreso al hogar.

Otra de las producciones centrales del año es Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua. La película recorre tanto la vida íntima del artista como algunas de sus actuaciones más icónicas y apunta a un gran espectáculo musical, sin dejar de lado una mirada sobre las contradicciones del mito y el costo personal de la fama.

En el terreno de las secuelas, Toy Story 5 marca el regreso de una de las franquicias más queridas de Pixar. La historia explora cómo los juguetes enfrentan un mundo cada vez más digital, con nuevos desafíos emocionales para Woody, Buzz y compañía, en un relato que combina humor, nostalgia y reflexión generacional.

"Toy Story 5" se estrenará el 19 de junio de 2026.

También genera expectativa El diablo viste a la moda 2, que trae de regreso a Miranda Priestly en un contexto atravesado por la crisis de los medios impresos y el dominio de lo digital. La secuela combina nostalgia con una actualización del mundo de la moda y el poder.

Entre las adaptaciones literarias más esperadas aparece Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La película retoma el clásico de Emily Brontë y se centra en la relación tumultuosa entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, con una mirada contemporánea sobre el drama romántico.

Además, se estrenará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, que se sitúa 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen. La trama sigue a un joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, explorando su camino hacia la victoria y las consecuencias personales que marcarán su destino bajo el poder del presidente Snow.

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" llegará al cine el 20 de noviembre de 2026.

Finalmente, el universo de Star Wars dará el salto definitivo del streaming al cine con The Mandalorian & Grogu, una aventura independiente protagonizada por Din Djarin y el pequeño Grogu. La película amplía la mitología mandaloriana y combina acción, western espacial y el carisma que convirtió a la serie en un fenómeno global.

Calendario completo de estrenos de cine en 2026, mes por mes

Enero

Groenlandia 2: Migración – 9 de enero

28 años después: El templo de los huesos – 16 de enero

El desgarro – 16 de enero

Enviar ayuda – 30 de enero

Febrero

GOAT – 13 de febrero

Cumbres borrascosas – 13 de febrero

EPiC: Elvis Presley en concierto – 20 de febrero

Los detectives de las ovejas – 26 de febrero

Grito 7 – 27 de febrero

"Cumbres Borrascosas" se estrenará el 13 de febrero de 2026.

Marzo

¡La novia! – 6 de marzo

Hoppers – 6 de marzo

Recordatorios de él – 13 de marzo

El sustentador de la familia – 13 de marzo

Proyecto Ave María – 20 de marzo

Abril

Super Mario Galaxy: La película – 3 de abril

Listo o no 2: Aquí vengo – 10 de abril

Michael – 24 de abril

Mayo

Amigos animales – 1 de mayo

El diablo viste a la moda 2 – 1 de mayo

Mortal Kombat II – 15 de mayo

The Mandalorian & Grogu – 22 de mayo

Junio

Amos del Universo – 5 de junio

El día de la revelación (Steven Spielberg) – 12 de junio

Scary Movie 6 – 12 de junio

Toy Story 5 – 19 de junio

Supergirl – 26 de junio

Julio

Minions 3: Mega Minions – 1 de julio

Vaiana (live action) – 10 de julio

La Odisea – 17 de julio

Spider-Man: Un nuevo día – 31 de julio

Agosto

Calle Flowervale – 14 de agosto

Patrulla Canina: La película de dinosaurios – 14 de agosto

Insidious: Un cuento insidioso – 21 de agosto

Septiembre

Cara de arcilla – 11 de septiembre

Octubre

Excavadora (Digger) – 2 de octubre

La leyenda de Aang: El último maestro del aire – 9 de octubre

Street Fighter – 16 de octubre

Noviembre

El gato en el sombrero – 6 de noviembre

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha – 20 de noviembre

Diciembre

Noche violenta 2 – 4 de diciembre

Jumanji 3 – 11 de diciembre

Vengadores: El Juicio Final – 18 de diciembre

Dune: Mesías – 25 de diciembre

