“El diablo viste a la moda 2”: publican el primer adelanto del regreso de Miranda Priestly a la gran pantalla

El universo de "El diablo viste a la moda" vuelve a encenderse. Este miércoles, 20th Century Studios reveló el primer adelanto oficial de The Devil Wears Prada 2, la secuela de la película que marcó a una generación y se convirtió en un ícono de la cultura pop desde su estreno en 2006.

El teaser, de apenas 52 segundos, muestra el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en sus papeles emblemáticos de Miranda Priestly y Andy Sachs. Desde los primeros planos, la estética y el ritmo evocan el espíritu del film original: lujo, tensión y un mundo editorial que parece inmune al paso del tiempo.

El regreso de Miranda Priestly y el desfile del poder

Al ritmo del clásico “Vogue” de Madonna, la cámara recorre los pasillos de Runway siguiendo los pasos firmes de Miranda Priestly, con sus característicos tacones rojos y su andar inconfundible. El teaser confirma que la editora en jefe más temida del cine vuelve con la misma presencia implacable que la catapultó al estatus de leyenda.

Según adelantó Variety, la trama situará a Miranda en una industria completamente transformada: el periodismo impreso atraviesa su crisis más profunda y los conglomerados de lujo dominan el juego publicitario. En medio de ese escenario, Priestly deberá enfrentarse a nuevas dinámicas de poder y, sobre todo, a viejos fantasmas.

La secuela también contará con el regreso de Emily Blunt como Emily Charlton, la inolvidable asistente que en esta nueva etapa se convirtió en una ejecutiva de alto rango dentro de un imperio de marcas premium. Su rol es clave: ahora controla contratos publicitarios millonarios y su posición podría chocar frontalmente con la de Miranda.

El filme explorará ese choque generacional y profesional, con un guiño directo a la transformación de la industria editorial y el avance del marketing digital sobre el papel.

El diablo viste a la moda (2006), dirigida por David Frankel y basada en la novela de Lauren Weisberger, se transformó en un fenómeno cultural por su retrato ácido del mundo de la moda, sus frases icónicas y la química entre su trío protagonista: Streep, Hathaway y Blunt.

La actuación de Meryl Streep le valió una nominación al Óscar como mejor actriz, mientras que el papel de Andy consolidó a Hathaway como una estrella emergente de Hollywood.

La secuela ya tiene fecha de estreno confirmada. El diablo viste a la moda 2 llegará primero a los cines de América Latina el 30 de abril de 2026, mientras que su lanzamiento en Estados Unidos será el 1 de mayo de 2026, marcando el regreso oficial de Miranda Priestly y Andy Sachs a la gran pantalla casi dos décadas después del fenómeno original.

