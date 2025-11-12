Los momentos más tiernos y divertidos de Dylan, el perro de Alberto Fernández

El collie de Alberto Fernández, Dylan, murió hoy tras varios meses de complicaciones de salud, y en 2023 el presidente había sumado a su vida un nuevo cachorro, Lennon, también de raza collie, para acompañar a su inseparable amigo. A lo largo de los años, Dylan —bautizado en honor al músico Bob Dylan— se convirtió en una figura entrañable para quienes seguían la vida del presidente, mostrando un costado más íntimo y cotidiano de su paso por la política.

Su figura trascendió los límites de la política: fue protagonista de entrevistas, memes y comentarios en redes sociales, y llegó a tener su propia cuenta de Instagram, donde se lo mostraba con humor y ternura. Además, tuvo presencia en la escena pública: durante la campaña presidencial de 2019 acompañó a Fernández en fotos y videos, y en la pandemia fue parte de uno de los episodios más recordados de su gestión, la llamada “Fiesta de Olivos”.

A través de sus redes sociales, su dueño se despidió con un mensaje cargado de afecto: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido".

Los 3 momentos más destacados del perro de Alberto Fernández

El polémico post de Dylan que desmintió a su supuesto adiestrador

En marzo de 2022 se generó una polémica cuando, a través de la cuenta de Instagram de Dylan, se publicó un mensaje que negaba que Ariel Zapata fuera “el adiestrador oficial” del perro de Alberto Fernández, y señalaba: “Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’”. A través de la cuenta de Instagram del perro, se publicó un post que aclaraba que el expresidente no conocía a Zapata y que, según el veterinario del animal, solo lo había acompañado una vez para “enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor”.

Además, el post, cargado de humor e ironía, explicaba: “Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.

Su nombre trascendió cuando se supo que había visitado la Quinta de Olivos en varias ocasiones

El rol de Dylan en el traspaso de mando a Milei

En los días previos al traspaso de mando presidencial, Alberto Fernández dejó la residencia de la Quinta de Olivos y se instaló en su departamento de Puerto Madero junto a su perro Dylan, mientras organizaba su salida y cerraba los últimos detalles de su gobierno. Además, según medios oficiales, Javier Milei le preguntó si quería dejar al perro en la residencia oficial﻿, un gesto que mostró atención hacia la mascota presidencial en un contexto político cargado de tensiones.

A pesar de esta tensión política, hubo momentos formales de contacto, como la entrega del mando presidencial y algunos intercambios protocolares

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: "Te despido con mucho dolor"

El perro de Alberto Fernández y sus cachorros Blue y Prócer

Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández, tuvo varios hijos que formaron parte importante de la familia canina presidencial

En mayo de 2021, el expresidente presentó públicamente a Blue, uno de los cachorros de Dylan, que se integró a la vida diaria de la familia y comenzó a participar de sus rutinas cotidianas. Más tarde, mostró a Prócer, otro hijo del collie, un tricolor que rápidamente se ganó la atención de los seguidores por su carácter tranquilo y la cercanía que mostraba.

A lo largo de su vida, tuvo varias crías que aparecieron en fotos, videos y publicaciones en redes sociales, mostrando momentos de juego y compañía con el expresidente. Su rol como mascota presidencial destacó un lado más cercano y humano de la vida de Fernández, y sus cachorros también se ganaron el cariño.

