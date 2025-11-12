Los momentos más tiernos y divertidos de Dylan, el perro de Alberto Fernández

El collie de Alberto Fernández, Dylan, murió hoy tras varios meses de complicaciones de salud, y en 2023 el presidente había sumado a su vida un nuevo cachorro, Lennon, también de raza collie, para acompañar a su inseparable amigo. A lo largo de los años, Dylan —bautizado en honor al músico Bob Dylan— se convirtió en una figura entrañable para quienes seguían la vida del presidente, mostrando un costado más íntimo y cotidiano de su paso por la política.
Su figura trascendió los límites de la política: fue protagonista de entrevistas, memes y comentarios en redes sociales, y llegó a tener su propia cuenta de Instagram, donde se lo mostraba con humor y ternura. Además, tuvo presencia en la escena pública: durante la campaña presidencial de 2019 acompañó a Fernández en fotos y videos, y en la pandemia fue parte de uno de los episodios más recordados de su gestión, la llamada “Fiesta de Olivos”.
A través de sus redes sociales, su dueño se despidió con un mensaje cargado de afecto: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido".
Los 3 momentos más destacados del perro de Alberto Fernández
El polémico post de Dylan que desmintió a su supuesto adiestrador
En marzo de 2022 se generó una polémica cuando, a través de la cuenta de Instagram de Dylan, se publicó un mensaje que negaba que Ariel Zapata fuera “el adiestrador oficial” del perro de Alberto Fernández, y señalaba: “Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’”. A través de la cuenta de Instagram del perro, se publicó un post que aclaraba que el expresidente no conocía a Zapata y que, según el veterinario del animal, solo lo había acompañado una vez para “enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor”.
Además, el post, cargado de humor e ironía, explicaba: “Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.
El rol de Dylan en el traspaso de mando a Milei
En los días previos al traspaso de mando presidencial, Alberto Fernández dejó la residencia de la Quinta de Olivos y se instaló en su departamento de Puerto Madero junto a su perro Dylan, mientras organizaba su salida y cerraba los últimos detalles de su gobierno. Además, según medios oficiales, Javier Milei le preguntó si quería dejar al perro en la residencia oficial, un gesto que mostró atención hacia la mascota presidencial en un contexto político cargado de tensiones.
Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: "Te despido con mucho dolor"
El perro de Alberto Fernández y sus cachorros Blue y Prócer
En mayo de 2021, el expresidente presentó públicamente a Blue, uno de los cachorros de Dylan, que se integró a la vida diaria de la familia y comenzó a participar de sus rutinas cotidianas. Más tarde, mostró a Prócer, otro hijo del collie, un tricolor que rápidamente se ganó la atención de los seguidores por su carácter tranquilo y la cercanía que mostraba.
A lo largo de su vida, tuvo varias crías que aparecieron en fotos, videos y publicaciones en redes sociales, mostrando momentos de juego y compañía con el expresidente. Su rol como mascota presidencial destacó un lado más cercano y humano de la vida de Fernández, y sus cachorros también se ganaron el cariño.
MV