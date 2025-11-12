“Te despido con mucho dolor”: Alberto Fernández anunció la muerte de su perro Dylan

Dylan, el perro del ex presidente Alberto Fernández, falleció tras varios meses de complicaciones en su salud. El ex mandatario lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor por la pérdida de su compañero más leal.

El can, un collie de pelaje marrón y blanco, fue una figura muy presente durante los cuatro años de gestión de Fernández en la Quinta de Olivos, donde incluso llegó a tener una gran popularidad en redes. En los últimos meses, vivía junto al ex jefe de Estado en su departamento de Puerto Madero, acompañado por un paseador que lo sacaba a diario.

Vecinos del barrio señalaron que Dylan se encontraba desmejorado y con dificultades para moverse. Su deterioro físico se había hecho visible en los últimos tiempos, aunque continuaba recibiendo cuidados constantes.

En su cuenta de Instagram, Fernández compartió un mensaje cargado de emoción: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”.

El ex presidente concluyó su publicación escribiendo: “Te despido con mucho dolor, mi querido Dylan. Gracias por haber estado siempre”.

A principios de octubre el ex presidente se había vuelto a mostrar públicamente con un nuevo álbum de fotos en Instagram titulado “Un día con Lennon y Dylan”. Las imágenes, también compartidas desde la cuenta oficial de su histórico collie (@dylanferdezok), mostraban escenas hogareñas junto a sus perros: Dylan, que fue bautizado así en honor a Bob Dylan, y Lennon, el cachorro recién llegado, inspirado en el músico de los Beatles.

