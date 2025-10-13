La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó a toda la ciudadanía a participar de una caravana hacia la Quinta de Olivos para exigir la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. Aseguraron que estas leyes, aprobadas en el Congreso y ratificadas después de los vetos presidenciales, no se estaban implementando, y que los recortes afectan el funcionamiento del hospital y los salarios.

Abierta a toda la comunidad, la movilización se realizará el sábado 18 a las 14.30, con partida desde el Congreso de la Nación en autos, bicicletas o motos. Días atrás, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, los trabajadores advirtieron: “Si hay maniobras para impedir la aplicación de las leyes, tenemos que convocar a una gran jornada con paro”, que se estaría previsto realizar el martes 21 desde las 7 horas.

APyT convoca a la comunidad a la caravana a Olivos: “Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”

La organización de trabajadores aseguró: “Porque plata hay, es problema de prioridades. Si el presidente y su Gobierno no nos escuchan, vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y haremos ruido para que nos oigan. Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”. Además, Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de APyT, agregó que la gestión de Javier Milei mantiene los salarios congelados, recorta programas y retiene fondos de los trabajadores en un fondo financiero, calificando la situación de provocación.

Al mismo tiempo, destacó que “El Garrahan sigue funcionando gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, y no por los funcionarios que manipulan información en plena campaña política. Pedimos seriedad y respeto: el hospital no es una plataforma electoral ni un espacio propagandístico. Es la casa de miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país y sus familias, que merecen inversión real, un Estado presente y salarios dignos”.

De manera paralela, recordó que las manifestaciones que llevan adelante desde hace casi 20 meses mantienen un fuerte respaldo de la ciudadanía, sumando apoyo de sectores como universitarios y científicos. “Venimos de varias jornadas que mostraron en las calles cuál es el mandato social: que el Garrahan y la Universidad Pública no se vetan, se abrazan, se cuidan y se financian. Exigimos que se apliquen las leyes en los términos aprobados”, concluyó.

Qué acciones tomarán los profesionales del Garrahan ante la falta de implementación de leyes

Los profesionales y trabajadores del Hospital Garrahan han anunciado nuevas medidas de protesta ante la falta de implementación de leyes clave, como la Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. A la par de trabajadores universitarios y del sector de discapacidad, coordinan acciones conjuntas para exigir al Gobierno que cumpla con las leyes aprobadas y ratificadas por el Congreso pero vetadas o incumplidas por el Ejecutivo.

Algunas de las medidas previstas son:

Martes 14 a las 17 horas: reunión de coordinación entre Garrahan, universidad y discapacidad en la sede central de la Asociación Gremial Docente de la UBA.

Miércoles 15 a las 13 horas: ruidazo frente a la Dirección del Hospital Garrahan.

Martes 21 desde las 7 horas: paro general en el Garrahan, día que vence el plazo para la implementación de la ley de Emergencia Pediátrica.

Denuncian que los salarios están por debajo de la canasta básica y pidieron pase a planta permanente para los trabajadores

En septiembre de 2025, los trabajadores también convocaron una gran marcha desde el Congreso a la Plaza de Mayo

Luego, el secretario general de la Junta Interna de ATE en el hospital, Alejandro Lipcovich, advirtió: “Sabemos que el gobierno intentará el mismo camino inconstitucional que respecto a discapacidad, violentando el mandato incontrovertible de implementar la ley. La excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras prioridades”.

Agregó que, además de las acciones de lucha propias y presentaciones legales, se realizará una coordinación con trabajadores de la universidad (sindicato AGD-UBA) y del movimiento de discapacidad: “El reclamo por la implementación de las tres leyes nos encontrará juntos en las calles”.

De hecho, el Delegado de Junta Interna ATE Garrahan, Gerardo Oroz, destacó las conquistas salariales obtenidas luego de la lucha: “El bono de $350.000 y $450.000 será permanente, según anunciaron el gobierno y las autoridades del Garrahan. Rompimos el techo paritario con huelgas, asambleas y movilizaciones. La recomposición de los salarios a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal. Si el gobierno se rebela ante una ley que beneficia a los trabajadores, tenemos fuerza para redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas”.

El arte de retroceder en chancletas: los $ 30 mil millones de Milei al Garrahan

También criticó la gestión del hospital: “Los directivos nombrados por Milei protagonizan escándalos y derrochan recursos, mientras persisten problemas estructurales como goteras. Es criminal que las centrales sindicales no convoquen a medidas generales para avanzar en los reclamos urgentes de la clase trabajadora”.

MV