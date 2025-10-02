El Gobierno rechaza la emergencia pediátrica y acusa a la oposición de hacer “uso electoral” del sistema sanitario

El debate por el estado del sistema de salud infantil abrió un nuevo frente político en el Chaco. El proyecto presentado por un amplio sector opositor para declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años desató una fuerte respuesta del Ejecutivo provincial: el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, cuestionó duramente la propuesta, negó que exista un colapso en la atención y acusó a los legisladores de buscar “rédito político” en un área sensible.

La iniciativa, presentada por diputados del Frente Chaqueño, plantea una declaración de emergencia que, de aprobarse, obligaría al Estado provincial a reforzar partidas presupuestarias, mejorar salarios y guardias del personal, agilizar la compra de insumos críticos, incorporar profesionales especializados y garantizar el acceso equitativo a la alta complejidad en todos los hospitales pediátricos de la red pública.

Además, el proyecto incluye la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, la Legislatura, sindicatos y directores de hospitales, que deberá emitir informes trimestrales públicos.

En sus fundamentos, los autores advierten que el sistema pediátrico atraviesa “graves falencias estructurales y laborales”, que incluyen la falta de insumos, la precarización del personal, la saturación de guardias y problemas edilicios, lo que “pone en riesgo el derecho a la salud y al desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.

“Desconocen la realidad”: la respuesta del ministro Rodríguez

El ministro de Salud provincial respondió con dureza al proyecto y cuestionó la mirada de la oposición. “El texto demuestra un desconocimiento total del sistema sanitario. Me parece bien que se preocupen, pero cualquier ley de este tipo debe tener asignación presupuestaria y factibilidad. Acá eso no está planteado”, afirmó Rodríguez.

En ese sentido, defendió los avances de la actual gestión: “En estos años incorporamos tecnología, profesionales y equipamiento. El resonador instalado en el hospital pediátrico realiza más de 200 estudios mensuales y redujo significativamente la lista de espera. Que una exministra ahora exija lo que no hizo cuando fue funcionaria me resulta irrisorio”.

El ministro también negó que exista un escenario de colapso: “El sistema funciona con normalidad. Las consultas diarias se mantienen entre 200 y 300 desde hace años, salvo picos estacionales en abril y mayo. No hay desborde ni falta de recursos”.

“La salud no puede ser usada como bandera electoral”

Rodríguez fue más allá y acusó a la oposición de utilizar el sistema de salud como herramienta de campaña. “Les agradezco que se preocupen por el hospital pediátrico, pero los invito a recorrerlo y hablar con los profesionales. No necesito que me defiendan: los hechos hablan por la gestión”, sostuvo.

Además, pidió “dejar de lado el juego político” y construir políticas de Estado que trasciendan los calendarios electorales. “Si quieren mejorar la salud infantil, trabajemos en conjunto con datos concretos y con financiamiento. Las declaraciones grandilocuentes sin respaldo no resuelven los problemas de fondo”, advirtió.

La iniciativa opositora, que también contempla beneficios impositivos para el personal sanitario que cumpla funciones críticas, concursos para regularizar cargos y recomposiciones salariales trimestrales, será debatida en comisión en los próximos días.