Corrientes aprobó la Ley de Narcomenudeo: la Justicia Provincial combatirá el microtráfico

La provincia de Corrientes dio un paso fundamental en la lucha contra el tráfico minorista de drogas. La Cámara de Diputados, en su sesión 10, otorgó sanción definitiva a la denominada "Ley de Narcomenudeo" (Desfederalización parcial), cuyo objetivo es que la justicia provincial persiga, juzgue y reprima ciertos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737, art. 34).

El proyecto, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, contó con el consenso de los bloques parlamentarios sobre su trascendencia, aunque el bloque Unión por la Patria se abstuvo en la votación final.

La ley busca sumarse a la iniciativa de otras provincias, como lo señaló el diputado de la UCR Norberto Ast, quien destacó que el Ministerio de Justicia de la Nación invita a las jurisdicciones a asumir la competencia para disminuir la criminalidad.

Descongestionar la Justicia Federal y enfocarse en lo local

El principal argumento de la ley radica en la necesidad de optimizar los recursos judiciales. Según los fundamentos, la ley vigente sobrecarga a los tribunales federales con casos menores, lo que limita su capacidad para abordar el narcotráfico a gran escala.

Con la desfederalización, los casos más simples y que no involucran a grandes organizaciones criminales serán tratados por la justicia de Corrientes, permitiendo una mayor autonomía provincial para abordar la problemática.

Creación de la UFIN y un Consejo de Lucha

La norma sancionada prevé la creación de dos organismos claves para su aplicación:

Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFIN): Dependerá directamente de la Fiscalía General y estará a cargo de la persecución penal del microtráfico. Entre sus funciones se destacan el diseño de la estrategia de persecución penal, la selección y priorización de casos, la dirección jurídica de la investigación y la coordinación con organismos federales. Además, podrá ordenar detenciones y solicitar medidas urgentes para hacer cesar el estado antijurídico, como el derribo de instalaciones montadas para el tráfico ilícito o el desalojo de inmuebles usurpados para ese fin. Consejo Provincial de Lucha contra el Narcotráfico: Se crea en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Estará integrado por el Ministro y Secretario de Seguridad, un representante de la Policía de Corrientes, uno de la Gendarmería Nacional y otro de la Policía Federal Argentina, buscando una coordinación operativa integral.

Un enfoque de Salud Pública "más humano"

Otro eje central de la nueva legislación es el avance hacia una política de salud pública más humana y menos punitiva en relación con el consumo personal de drogas.

Según el texto, esta medida busca una mayor humanización del sistema penal, con énfasis en la rehabilitación y reinserción social de las personas, en lugar de la criminalización.

El diputado Ast remarcó que este es un “gran paso” que requiere una política integral y cuya aplicación será gradual, iniciando con la ley, su promulgación y posterior reglamentación.