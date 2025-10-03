Con una frase clásica del peronismo, el vocero Manuel Adorni anunció este martes en su conferencia de prensa una serie de mejoras en el hospital Garrahan. “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, lanzó, después de mostrar un video y describir el estado del hospital.

Tras el rechazo del veto a la ley de emergencia pediátrica y de residencias nacionales en el Senado, el Gobierno confirmó una “inversión sin precedentes” para el Hospital Garrahan.

Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adorni confirmó que enviará cerca de $30.000 millones a “un plan histórico de obras de modernización” del hospital nacional para la atención infantil.

Perón pronunció esta frase por primera vez en agosto de 1943, en un discurso en la Bolsa de Comercio, cuando ocupaba la secretaría de Trabajo y Previsión. "Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen sencillamente. Y ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a ella, porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar".

El estado edilicio del Hospital Garrahan

El vocero presidencial aseguró en medio de la conferencia de prensa que “difundieron imágenes del lamentable estado en el que este Gobierno encontró al hospital”.

“Hay habitaciones rebalsadas de cajas, techos destrozados y pérdidas de agua por doquier. Esa era la atención que la política le daba al Garrahan, mientras se llenaban la boca hablando de la salud. Mejor que decir es hacer”, remarcó Adorni.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que los fondos saldrán de los recursos propios del hospital, que se consiguen mediante el recupero de prestaciones a las coberturas y por convenios con países.

De este modo, el Hospital Garrahan tiene el objetivo de modernizar la infraestructura, agregar tecnología de última generación y jerarquizar el personal de salud. Durante la conferencia, el vocero presidencial remarcó que el fin es “reposicionar al Garrahan como el principal centro pediátrico de alta complejidad de América Latina”.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones detalló: "Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida. Hoy estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi $30.000 millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina".

Por su parte, la organización gremial del Hospital Garraham insistió en que la salud infantil debe ser tratada como prioridad política y que no puede estar sujeta a recortes presupuestarios ni vetos presidenciales. En este sentido, reclamaron un financiamiento estable y sostenido para garantizar condiciones dignas tanto para el personal como para los pacientes.

Las obras de modernización en el Hospital Garrahan

Algunas de las obras de modernización que se harán el Hospital Garrahan son las siguientes:

-Se sumará un acelerador lineal pediátrico para los tratamientos oncológicos y un equipo nuevo de radiocirugía que sería, por sus características, el primero disponible en la región en un hospital pediátrico para mejorar la precisión y reducir los efectos secundarios de las intervenciones. Esto incluye obras complementarias para soportar la energía que requiere el equipo y la radiación.

-Extensión y mejora del Área de Internación para Trasplante de Médula Ósea (TMO) para dar una cantidad de tratamientos complejos e impedir derivaciones caras al exterior.

-Compra de una ambulancia particular para mover los pacientes que necesiten soporte con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), que dejará realizar asistencia cardíaca y respiratoria a los pacientes con esas funciones dañadas.

-Se arreglarán cuatro quirófanos sin uso, incluido uno que funciona como depósito, y compra de microscopios, arcos en C y ecógrafos intraoperatorios para cirugías de mayor complejidad.

-Se colocarán y reemplazarán 400 camas, camillas y sillas de ruedas con más de 30 años de uso.

-Modernización de la tecnología utilizada en los servicios de esterilización, imágenes, patologia, laboratorio, microbiología y farmacia con la compra de una lavadora de dispositivos médicos, autoclave, ecógrafo, arco en C portátil, microscopio, plaqueador y equipo de farmacotecnia.

