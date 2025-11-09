El expresidente Alberto Fernández afirmó este domingo que sufrió un "proceso de cancelación" y un "maltrato mediático que no merecía”, en relación a las denuncias por violencia de género presentadas por su expareja Fabiola Yáñez. En ese sentido, negó haber golpeado a la exprimera dama y también criticó a Milei y se rehusó a hablar de la interna peronista.

El exmandatario dijo que, poco a poco, fue recuperando “el aire” y las “fuerzas” para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual de Argentina, y que dudó en aceptar la invitación de Tomás Rebord (Blender) ya que se sentía "raro" en un canal de streaming.

Sobre las acusaciones en su contra, el exmandatario aseguró que entregó su teléfono y la clave al juez de la causa, y denunció trabas para avanzar en la investigación. "Los chats están manipulados. Yo tuve que pedir que, por favor, me periten mi teléfono. Porque no lo quería abrir el juez (Julián) Ercolini. Y lo abrieron y no existen esos chats,” afirmó Fernández. Sobre el magistrado, dijo que da "vergüenza".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

NOTICIA EN DESARROLLO