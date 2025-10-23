Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron a la defensa de la ex primera dama Fabiola Yañez en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, informaron hoy fuentes del caso.

La defensa de Yañez, quien en los últimos días regresó al país procedente de Madrid, era ejercida por ambos letrados en una causa en la Ciudad de Buenos Aires, en la que la ex primera dama estaba denunciada por el ex presidente por “impedimento de contacto” de Francisco, el hijo de ambos.

Ese proceso “devino abstracto” al regresar Yañez al país, aclaró Gallego en declaraciones a la agencia NA.

En los otros procesos, los letrados habían sido designados por Yañez como apoderados en la querella en el caso federal por violencia de género y en el juicio civil por alimentos, dos expedientes a los que también renunciaron.

En las causas que se sustanciaban en el fuero de la Ciudad por impedimento de contacto y alimentos, Gallego había presentado la renuncia el lunes último, mientras que en el expediente federal por violencia de género la dimisión de D’Alessandro se concretó hoy porque “había plazos corriendo y vencimientos impostergables que, por ser apoderados de la querella con mandato vigente, se debían cumplir por responsabilidad profesional”, indicaron los letrados en diálogo con esta agencia.

MU