Alberto Fernández dijo que Ercolini actuaba "vengativamente" y celebró su apartamiento de la causa

El expresidente Alberto Fernández destacó en sus redes sociales la decisión de la Cámara de Casación de apartar al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género realizada en su contra por su expareja Fabiola Yañez, por la que se encuentra procesado.

"El juez Julián Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido pagado por el Grupo Clarín", sostuvo el exmandatario a través de su cuenta de X.

El exfuncionario recordó que Ercolini "también es el juez que procesó a CFK en la 'Causa Vialidad' y ordenó la detención indebida de Cristóbal López y Fabián De Souza".

"Como siempre ha hecho, Ercolini llevó adelante este juicio en mi contra en complicidad política con el oficialismo, con la cobertura indecente de medios de comunicación y en absoluto contubernio con los abogados de la querella", aseguró Fernández.

En su publicación, el expresidente destacó: "La Sala II de la Cámara de Casación Federal ha aceptado la recusación que promoví contra Julián Ercolini y ordenó apartarlo de la causa en la que se me imputan falsamente hechos constitutivos de violencia de género".

Apartan al juez Ercolini en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández

"El tribunal ha convalidado mis argumentos, que denunciaban su aviesa enemistad hacia mí y su total pérdida de objetividad a la hora de dirigir ese proceso", celebró el exmandatario luego de que el tribunal afirmara que se aportaron nuevos elementos que exponían un vínculo previo entre él y el magistrado.

Fernández concluyó: "Espero que el juez que lo reemplace revise y corrija las arbitrariedades cometidas por Ercolini, permita que ejerza adecuadamente mi defensa produciendo las pruebas que reclamo y facilite que la verdad salga a la luz de una vez por todas".

El expresidente había intentado apartar al juez desde el inicio de la investigación, asegurando que no es juez imparcial. "Ha actuado de modo tan escandaloso que la única prueba que tiene es el testimonio de Fabiola Yañez, amparada, en alguna medida, por su madre", indicó durante una entrevista en el canal de streaming de Roxana Kreimer.

"Se niega a recibir los testimonios de los empleados de la Quinta de Olivos", reprochó Fernández sobre Ercolini. En lo que respecta a las pruebas aportadas por la denunciante, añadió: "Las amigas de Fabiola han declarado y han dicho que los golpes eran producto de sus caídas porque bebía alcohol, y que se sacaba fotos para después usarlas en mi contra".

En este contexto, la defensa del exjefe de Estado sostuvo que existía una relación de amistad y posterior enemistad entre Fernández y Ercolini, señalando puntualmente la denuncia que el exmandatario hizo contra el magistrado y otros funcionarios por su viaje a Lago Escondido.

Actualmente, la causa en contra del expresidente, acusado de violencia de género, está cerca de ingresar a juicio oral, luego de que el máximo tribunal penal del país sostuviera la validez de todos los actos producidos, considerando "los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de género".

