El Diablo viste a la moda 2 es una de las películas más esperadas de 2026, marcando el regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) a la pantalla grande. La icónica historia del mundo fashionista vuelve con una nueva trama, y los fans ya pueden disfrutar de un primer adelanto que promete glamour y tensión.

Durante el mini tráiler, de apenas 52 segundos, se escucha de fondo la canción “Vogue” de Madonna, mientras se muestra el reencuentro entre Miranda y Andrea en el ascensor de la revista Runway. En la escena destacan los tacos rojos, los vestidos de lujo y la actitud elegante de ambas protagonistas.

En un momento cargado de nostalgia, Miranda le dice a Andrea con su clásico tono cortante: “Tardaste lo suficiente”. Andy sonríe, se coloca las gafas negras y las puertas del ascensor se cierran, anticipando un nuevo enfrentamiento entre ambas.

Cómo será la segunda parte de El Diablo viste a la moda

En esta secuela, El Diablo viste a la moda 2 contará con el regreso de Stanley Tucci (Nigel), el carismático director de arte de Runway; Tracie Thoms (Lily), la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman (Irv), el presidente de la editorial.

A ellos se suman nuevas figuras como Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley en un papel aún no revelado. También participarán Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet.

Por otro lado, Anne Hathaway tendrá un nuevo romance con Patrick Brammall, mientras que Adrian Grenier (Nate, el novio original de Andy) no formará parte de la secuela.

De qué trata El Diablo viste a la moda 2

La historia transcurre varios años después del primer film. Miranda Priestly enfrenta una crisis en el mundo editorial, en una era dominada por las redes sociales y los contenidos digitales. La legendaria editora de Runway deberá adaptarse o desaparecer.

Por su parte, Andy Sachs se ha convertido en una ejecutiva influyente que maneja los presupuestos publicitarios que la revista necesita para sobrevivir, lo que anticipa un nuevo conflicto entre ambas.

El rodaje comenzó el 30 de junio de 2025 en Nueva York, con locaciones en Milán durante la Semana de la Moda. Según adelantó Town & Country, la película mantendrá el glamour, los vestuarios de lujo y la estética sofisticada que convirtieron a la original en un referente del cine fashionista.

Con el regreso de personajes emblemáticos y nuevos dilemas, El Diablo viste a la moda 2 combinará drama, sátira y estilo, mostrando la batalla entre el periodismo impreso y el mundo digital.

Mientras tanto, los fanáticos deberán esperar hasta 2026 para reencontrarse con Miranda Priestly y su legendario “That’s all”.

Cuándo se estrena El Diablo viste a la moda 2 en Argentina

La secuela se estrenará exclusivamente en cines de Latinoamérica el 30 de abril de 2026, prometiendo convertirse en uno de los éxitos del año.