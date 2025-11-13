Los fans de Argentina vive días de entusiasmo por la visita del reconocido actor Johnny Depp. Este miércoles, el artista llegó a La Plata, donde fue declarado por el intendente Julio Alak Visitante Ilustre y recibió la llave de la ciudad en una ceremonia que convirtió al Palacio Municipal en una verdadera gala internacional.

El intérprete de clásicos como “El joven manos de tijera”, “Pánico y locura en Las Vegas” y “Piratas del Caribe” arribó a la capital bonaerense en helicóptero, lo que generó una revolución entre sus seguidores.

Johnny Depp está en Argentina para promocionar su seegunda película como director: "Modigliani: tres días en Montparnasse"

Desde temprano, miles de fanáticos se concentraron en los alrededores de Plaza Moreno, con carteles, banderas y retratos del actor, esperando verlo aunque fuera unos segundos. Algunos llegaron al amanecer con la esperanza de lograr una selfie, un saludo o simplemente presenciar su paso.

Cerca de las cinco de la tarde, Depp apareció junto a Julio Alak y levantó la mano en señal de saludo, y desató una ovación que estremeció el centro platense. “Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios”, dijo entre risas, visiblemente emocionado.

Luego añadió: “Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad”.

Durante el acto realizado en el Salón Dorado del Palacio Municipal, Alak destacó el significado cultural de la visita: “La visita de un artista internacional no solo nos honra, nos inspira y emociona. La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne, y hoy volvemos a celebrarlo con un creador que dejó huella en la historia del cine mundial”.

Depp, con su inconfundible look bohemio -campera de cuero, camisa escocesa, bufanda, jeans gastados y sombrero marrón-, se mostró humilde y agradecido. “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble”, expresó.

El actor y director Johnny Depp revolucionó La Plata durante su visita

“El lugar y la cultura de esta ciudad son una mina de oro. Es un honor vivir esta experiencia”. También aprovechó para agradecer a su amigo y productor argentino, Jorge “el corcho” Rodríguez, a quien definió como “mi hermano, el responsable de que esta primera visita sea tan especial”.

El fervor fue total. Las calles cercanas se llenaron de admiradores, familias y curiosos que agitaban banderas y sostenían afiches del actor. Algunos se disfrazaron incluso de su personaje más famoso, el Capitán Jack Sparrow. Desde el balcón del palacio, Depp dedicó unas palabras improvisadas en una mezcla de inglés y español: “Lo siento, I don’t speak Spanish. Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”.

La multitud respondió con gritos, cánticos y lágrimas. Cientos grabaron con sus celulares ese momento que muchos definieron como “histórico”, mientras el actor se despedía sonriente y levantando su sombrero.

Tras el homenaje, el actor se trasladó al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde lo esperaba una alfombra roja para realizar una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película “Modigliani: tres días en Montparnasse”. La jornada combinó cine y conversación, con la conducción de Verónica Lozano y Alejo García Pintos, quienes moderaron un diálogo sobre arte, inspiración y los desafíos de dirigir una historia basada en hechos reales.

Para quienes quedaron afuera por falta de espacio, el municipio instaló pantallas gigantes en el exterior del teatro, permitiendo seguir el evento al aire libre.

Por qué está Johnny Depp en Argentina

Johnny Depp llegó al país para presentar su segundo largometraje como director, “Modigliani: tres días en Montparnasse”, que se estrena este jueves 13 de noviembre en todos los cines argentinos. La película recrea apenas tres días en la vida del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, interpretado por Riccardo Scamarcio.

El film retrata al incmprendido artista mientras deambula por el París de 1916, devastado tras la Primera Guerra Mundial. Su espíritu libre y errante refleja, en cierta medida, la propia esencia bohemia de Depp. Modigliani nunca logró vender una sola obra en vida; sin embargo, hoy sus cuadros alcanzan valores superiores a los 200 millones de dólares.

La historia propone una mirada introspectiva: es como si el propio Depp se colocara en la piel del pintor para explorar su sensibilidad y tormento creativo, con recursos visuales del cine mudo y una banda sonora que acentúa la atmósfera del relato.

En el centro de la escena, Riccardo Scamarcio encarna a Modigliani con una intensidad emocional que dialoga permanentemente con la locura de su entorno artístico. En una de las escenas más potentes, mantiene un diálogo con el personaje interpretado por Al Pacino, un coleccionista de arte que se cree dueño del saber absoluto.

“Modigliani: tres días en Montparnasse” no es una película “sencilla”, es una obra sobre el alma del arte, la crítica, la inspiración y la vulnerabilidad del creador. También es un homenaje a la belleza de la tristeza y al valor de no ocultarla tras una sonrisa impostada.

