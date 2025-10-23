“Kennedy”, la historia de la dinastía que marcó la política y el mito norteamericano

La plataforma de streaming confirmó la producción de Kennedy, una serie que reconstruirá el ascenso y las contradicciones de la familia más emblemática de la política estadounidense. El proyecto marca una de las mayores apuestas históricas de Netflix para los próximos años, combinando biografía, drama y poder.

Michael Fassbender fue elegido para encarnar al patriarca Joseph P. Kennedy Sr., un hombre ambicioso, carismático y controvertido. Reconocido por sus interpretaciones intensas en Steve Jobs y 12 Years a Slave, el actor se enfrentará al desafío de retratar a una figura que construyó el legado político y social de los Kennedy. Según Variety, la serie constará de ocho episodios.

La ficción estará basada en el libro de Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century (1917-1956), una biografía premiada que retrata los primeros años del futuro presidente. La dirección correrá a cargo del danés Thomas Vinterberg, ganador del Óscar por Another Round, mientras que el guion y la producción ejecutiva estarán liderados por Sam Shaw (Castle Rock). La productora Chernin Entertainment —responsable de Fear Street— acompaña el proyecto.

El ascenso de una familia destinada al poder

Ambientada en los años 30, la primera temporada seguirá el ascenso de Joe y Rose Kennedy junto a sus nueve hijos, en un Estados Unidos golpeado por la Gran Depresión. La trama mostrará la lucha del joven Jack (John F. Kennedy) por forjar su identidad lejos de la sombra de su hermano mayor, “el chico de oro”. Ambición, fe católica, política y tragedia se cruzan en una historia marcada por el sueño americano.

“El relato de los Kennedy es lo más cercano que tiene Estados Unidos a su propia mitología, un punto intermedio entre Shakespeare y The Bold and the Beautiful”, declaró el showrunner Sam Shaw. La frase resume la magnitud simbólica de esta saga familiar, que combina intrigas privadas, ambiciones públicas y el peso del poder heredado.

Una producción de escala cinematográfica

Netflix aún no confirmó fecha de estreno, pero el rodaje se encuentra en etapa de preproducción. Según TV Insider, la serie podría llegar entre 2026 y 2027, con filmaciones planificadas en escenarios históricos de la Costa Este estadounidense. Todo apunta a una producción de gran presupuesto y cuidado visual, similar a The Crown o The Irishman.

Con Kennedy, Netflix busca recuperar la fuerza del drama político clásico, en un contexto donde las sagas familiares y las biografías históricas vuelven a ganar terreno. En los últimos años, series como The Crown, Halston o The Diplomat demostraron que las audiencias siguen fascinadas por los bastidores del poder.

Fassbender en un momento de auge profesional

Además de este proyecto, Fassbender acaba de protagonizar Black Bag de Steven Soderbergh y la serie The Agency para Paramount+. Su incorporación a Kennedy consolida su regreso a la televisión de prestigio tras varios años concentrado en el cine.

El interés por los Kennedy resurge también en otras producciones, como American Love Story, la serie de Ryan Murphy que abordará la vida de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Este fenómeno confirma que la familia sigue siendo un espejo donde Estados Unidos se mira: mezcla de poder, glamour, tragedia y mito.

