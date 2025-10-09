Las cinco recomendaciones culturales la semana: cine, literatura, performance y el Colón para niños

Teatro Colón presenta Pedro y el lobo, un cuento sinfónico para toda la familia

Esta nueva propuesta del Ciclo Colón para Niños cuenta con producción artística del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y representa una nueva versión del cuento sinfónico de Serguéi Prokofiev. Tendrá funciones el sábado 11 de octubre a las 16 y el domingo 12 de octubre a las 11. Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171.

La propuesta cuenta con dramaturgia y libreto en español a cargo de Juan Cruz Forgnone, dirección musical de Ezequiel Silberstein al frente de la Orquesta Académica, dirección escénica de Juanse Rausch, coreografía de Sergio Villalba, la actuación protagónica de Osqui Guzmán como el Lobo, y la participación de los alumnos de la carrera de Danza y Artes Escenotécnicas con Orientación en Caracterización y Sastrería del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Un lobo recuerda sus antiguos días en el prado e intenta defenderse de las terribles acusaciones que algún día pesaron sobre él. A través de su recuerdo, conocemos a sus viejos vecinos: el Pájaro, el Pato, el Gato, el pequeño Pedro y su abuelo. También al temible Cazador, de quien el Lobo logró escapar antes de su nueva vida en la ciudad. Ahora, el Lobo habla a la perfección el español y domina los modales humanos, pero extraña las alegrías y amistades de su pasado silvestre. En esta reversión del cuento musical de Sergei Prokofiev, el Lobo es el protagonista. La obra invita a sumergirnos en la aventura de los distintos sonidos de la orquesta, que despliega a cada personaje y cada situación por medio de sus instrumentos.

Julio Virgolini presenta “La Corriente”

El autor presentará su novela y conversará sobre el viaje de dos vidas empujadas por decisiones límite. La cita es el martes 14 de octubre a las 18.30 en Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452, CABA). Entrada libre hasta agotar capacidad.

Julio Virgolini presenta La corriente (Enero Editorial), una novela que indaga en el tránsito entre el deseo, el amor y la decepción. La historia comienza en El Impenetrable chaqueño cuando Celso Ramírez ataca con un hachazo en la cabeza al patrón de la estancia donde trabajaba porque lo encuentra abusando de su pareja. Esta situación lo obliga a huir y esconderse en una pensión de un pequeño pueblo a orillas del río. La policía lo encuentra al día siguiente en el refugio donde conoce a Sabina que, invadida de ternura y deseo, decide acompañar a este desconocido a la prisión de Resistencia.

Ella corta los lazos con el pueblo donde nació y se propone conseguir un abogado para ayudar a su hombre. Sin embargo, cuando comienza a avanzar el juicio para definir la culpabilidad o inocencia de Celso, la ilusión de Sabina empieza a nublarse. Su “héroe” revela rasgos que contrastan con sus propias convicciones y sentimientos. Hay un “cuerpo oscuro”, que enrarece lo que parecía un romance perfecto.

Con un guiño a Rosaura a las diez de Marco Denevi, la novela parte de la historia de un crimen para narrar el viaje de dos personas al borde de sí mismas, que deciden —sin saberlo del todo— probar suerte con lo improbable.

Julio Virgolini en su escritura no deja de vestir sus otras profesiones, la de abogado y la de fotógrafo, y presenta cada pasaje -la novela es una colección de retratos breves-, como si fuera una captura visual. Al mismo tiempo, su conocimiento del mundo penal y criminológico le dan el respaldo para crear un verosímil contundente en el relato. Esta es su segunda novela, la primera fue La ventana en lo alto (Enero Editorial, Buenos Aires, 2022). También publicó el libro de poesías Intemperie, poemas de amor (Ed. Vinciguerra, Buenos Aires, 2005) y Tierras Altas (Buenos Aires, 2018).

Del 14 al 17 de octubre se llevará a cabo la 6ta Semana de Cine Latinoamericano

Como en cada edición el festival propone un espacio de encuentro y reflexión en torno a las historias y miradas que surgen desde América Latina. Su programación abarca cortometrajes y largometrajes de diversos países y géneros y busca fortalecer la visibilidad de las producciones locales.

14 de octubre - CINE ARTE CACODELPHIA

A las 19 es la apertura con el programa de cortos 1:

En esta selección de cortometrajes, los autores reflexionan sobre la búsqueda: los rastros de una persona, la pertenencia, la identidad. Esa búsqueda como ansia de hallar una respuesta movilizadora.

La selección incluye a FRIDA de Marcela Bruna, 22’, Chile, ADIÓS por ahora de Valentín Caso Rosendi, 7’, Argentina, ELOGIO A LOS FANTASMAS de Facundo Rodriguez Alonso, 17’, Argentina , 8 MM de Daniela Prado Sarasua, 6’, Chile y VOLVER A RECORRER LAS MISMAS CALLES de Beatriz Arias Gonzalez, 19’, Chile.

A las 21 se presenta LOS CAPITULOS PERDIDOS de Lorena Alvarado, 67’, Venezuela

Después de años en el extranjero, Ena regresa a Caracas. Allí se encuentra con que su abuela está perdiendo la memoria, mientras que su padre colecciona libros raros para preservar el legado literario venezolano.

15 de octubre - CINE ARTE CACODELPHIA

A las 19 se inicia el programa de cortos 2:

Sombras que cobran vida propia, secretos familiares que persisten por generaciones, disputas vecinales que se vuelven sobrenaturales, venganzas mágicas y presencias misteriosas en bosques o cabañas: cada corto transforma lo familiar en amenaza. Historias donde el miedo, el humor negro y lo sobrenatural se entrelazan, desafiando la percepción de la realidad y mostrando cómo lo invisible puede alterar las vidas.

En esta ocasión se proyectará LA SOMBRA DE WATÓN de Gabriel Bordon, 7’, Argentina, UN SUSTO de Federico Morlio, 20’, Argentina, CAPTURAR AL FANTASMA de David Mello, 12’, Brasil, TIERRA ENCIMA de Sebastián Duque, 18’, Colombia, EL CUERO de Jose Tomas Urrutia y Hans Von Marees Peede, 15’, Chile, LA PRESENTACIÓN de Nicolas Shujman, 14’, Argentina y LAS CONTINUIDADES de Merlina Molina Castaño Jorge Sesan, 15’, Argentina.

A las 21 se presenta PUNKU de Juan Daniel Molero, 130’, Perú

En la selva peruana, una joven matsigenka rescata a un niño desaparecido y, mientras lo lleva a la ciudad para una operación, ambos se ven envueltos en un vínculo marcado por visiones y fuerzas misteriosas.

16 de octubre - ARTHAUS

A las 20 se proyecta EL MUNDO AL REVÉS de Agostina Di Luciano y León Schwitter, 77’, Argentina - Suiza

En una pequeña ciudad de Córdoba, misteriosos eventos ocurren mientras León y Noah le buscan sentido a una luz misteriosa que aparece en la noche, Rosana y Lily, dos empleadas domésticas, descubren algo mágico que entrelaza la realidad con la fantasía.

21:30COCTEL + DJ Set

Un punto de encuentro para colegas del sector audiovisual, reunidos en un ambiente distendido para charlar y compartir experiencias. Una noche para hacer redes, disfrutar y seguir celebrando el cine latinoamericano.

17 de octubre - CINE CLUB FLORIDA

A las 19 se presenta el programa de cortos 3:

Este programa reúne relatos que, desde distintas geografías y cuerpos, ponen en primer plano la lucha por existir y ser reconocidos. Entre la memoria de un pueblo originario, la construcción de un barrio, la resistencia campesina, el desarraigo migrante y la afirmación de una identidad queer, se traza un mismo gesto: la necesidad de afirmar la vida y la identidad.

La selección está compuesta por IRONDY de Noemí Fleitas Prieto, 14’, Paraguay, ESTAMOS EN EL MAPA de Santiago Rodríguez Cárdenas, 10’, Colombia AL BORDE DEL BOSQUE de Olivia del Giorgio, 7’, Argentina, DEPEYIZE de Pamela Bencosme, 24’, Republica Dominicana y DIME RO de Carolina Meza, 20’, México.

A las 20:30 se proyecta UN CAPRICHO DE VOCA MARET de Nicolás Malaisi, 77’, Argentina

Voca Maret regresa a su ciudad natal, Saladillo, con una obsesión: terminar la película que abandonó un año atrás después de que la actriz principal abandonara el rodaje, un hecho que lo llevó a “su mayor fracaso”. Sin recursos y al borde del colapso creativo, Mala idea un plan arriesgado: engañar a Nazarena, la directora de Cultura de Saladillo, para obtener fondos con la promesa de un documental para la ciudad. Su verdadero objetivo es usar ese dinero para terminar su película inconclusa.

A las 22 es el turno de CIUDAD OCULTA de Francisco Bouzas, 95’, Argentina

Debajo del barrio Ciudad Oculta, hay otra ciudad donde habitan los muertos. Luego del asesinato del joven futbolista Iki Dosantos, su amigo Jonás tiene recurrentes sueños con él. Jonás deberá encontrar la forma de cruzar a la ciudad de los muertos y cerrar asuntos del pasado que aún lo unen a Iki.





Las entradas tienen un costo de $5000.



Natalia Cacchiarelli: La ilusión de lo perfecto

Se presenta en Microgalería una muestra que revela la tensión entre la geometría y el gesto en la obra de una de las artistas argentinas más destacadas de su generación.

Con curaduría de Patricia Di Pietro, Natalia Cacchiarelli reúne un conjunto de obras recientes en las que la abstracción geométrica que caracterizó gran parte de su producción va cediendo espacio a una pintura más gestual y expansiva, sin perder la rigurosidad técnica y la búsqueda constante de belleza que atraviesan toda su trayectoria.

La ilusión de lo perfecto

Natalia Cacchiarelli

microgalería (Loyola 514, Villa Crespo)

Hasta: 1 de noviembre.



Dos acciones performáticas en las salas del Bellas Artes



El Museo Nacional de Bellas Artes presenta estel jueves 9 de octubre “Veinticuatro”, una acción performática del escritor y artista visual cordobés Federico Racca, que se desarrollará durante 24 horas ininterrumpidas y que será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la institución. Además, el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, a las 18, se realizará una activación coreográfica en el marco de la exposición temporaria “Inequidad, desplazamientos, ondulaciones”, de la artista Alicia Herrero.

“Veinticuatro”, que tendrá lugar en la sala de la planta baja dedicada al pintor y grabador español Francisco de Goya, Racca propone una exploración radical del tiempo, el cuerpo y el lenguaje. Mediante la lectura continua de un texto propio, “La flor del diente de león” (2021), el artista propone transformar ese acto en un ejercicio de resistencia y presencia sostenida.

En tanto, el viernes 10 y el sábado 11 de octubre a las 18, la bailarina Ludmila Mazzucchelli realizará una activación coreográfica como parte del proyecto “Inequidad, desplazamientos, ondulaciones”, una instalación de sitio específico creada por la artista argentina Alicia Herrero en una sala del primer piso del Museo.

“Con esta performance ‒explica Herrero‒, propongo corporizar la energía invisible de la relación entre formas, materiales y escalas; los modos performáticos en que estas se ensamblan entre sí, y crean ritmo y espacio. La situación coreográfica devela mediante el cuerpo humano sus poderosos flujos energéticos”.

“La sustancia poderosa y silenciosa que Herrero articula entre los objetos de su instalación es el marco donde la dinámica coreográfica irrumpe con su fisicalidad sensible. Así la performance suma otra capa de sentido que vincula cuerpo, objeto y espacio en una nueva y orgánica forma de habitar la sala”, anticipa por su parte Mazzucchelli.

La exposición “Inequidad, desplazamientos, ondulaciones”, curada por Mariana Marchesi, puede visitarse hasta el 19 de octubre, de martes a viernes de 11 a 19.30 (último ingreso) y sábados y domingos de 10 a 19.30.

El Museo Nacional de Bellas Artes –que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y cuenta con el apoyo de Amigos del Bellas Artes–, está ubicado en Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

LT




