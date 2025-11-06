Johnny Depp llega a la Argentina para presentar su nueva película sobre Modigliani

Las redes sociales estallaron este miércoles con la confirmación de una noticia que pocos esperaban: Johnny Depp llega a la Argentina. El protagonista de Piratas del Caribe y El joven manos de tijera visitará Buenos Aires el próximo martes 11 de noviembre para encabezar la avant-premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, su más reciente proyecto como director.

Lionel Messi, en el America Business Forum: "Dios me regaló un don, me eligió a mí"

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales del evento, generando una ola de expectativa entre los fanáticos del actor. Se prevé una fuerte presencia de público y medios en la alfombra roja, donde también asistirán figuras del espectáculo local.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El nuevo largometraje de Depp retrata 72 horas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani, uno de los artistas más influyentes de comienzos del siglo XX. Ambientada en el París de 1916, la película explora la tormenta creativa del protagonista, su lucha por el reconocimiento y las tensiones entre arte, amor y autodestrucción.

“Mientras huye de la policía, Modigliani intenta abandonar su carrera, pero sus amigos bohemios lo impulsan a seguir adelante”, detalla la sinopsis oficial. Entre esos personajes aparecen el pintor francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine y la escritora inglesa Beatrice Hastings, figuras emblemáticas del movimiento artístico de Montparnasse.

El príncipe Guillermo posó con Anitta, Kylie Minogue y Shawn Mendes en Brasil

El elenco y el recorrido internacional del film

Modigliani, tres días en Montparnasse cuenta con un elenco internacional de primer nivel encabezado por Riccardo Scamarcio, acompañado por Al Pacino, Stephen Graham, Antonia Desplat, Bruno Gouery y Luisa Ranieri.

El film tuvo su estreno mundial en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en septiembre de 2024 y fue reconocido luego como “Película de Culto del Año” en la gala Capri Hollywood – Roma Fall 2024. Su lanzamiento en Italia se realizó durante el Festival de Cine de Roma y posteriormente llegó a salas europeas en noviembre del mismo año.

Tras su recorrido por festivales, la película desembarca ahora en Latinoamérica con su presentación en Argentina, antes de su estreno comercial el jueves 13 de noviembre en todos los cines del país.

Además de participar en la avant-premiere, Depp aprovechará su estadía en el país para realizar una serie de actividades culturales junto a su amigo, el productor argentino Jorge “Corcho” Rodríguez.

Entre los eventos confirmados se destaca una masterclass en la ciudad de La Plata, que el actor dictará junto al protagonista del film, Riccardo Scamarcio. Allí compartirán detalles del proceso creativo detrás del rodaje y reflexionarán sobre la figura de Modigliani, considerado un símbolo de la pasión artística llevada al extremo.

El rey Juan Carlos busca "reconciliarse" con España en sus memorias: los puntos clave de su nuevo libro

La elección de Buenos Aires como sede para la presentación de Modigliani no es casual. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que Depp buscaba una capital cultural fuerte en la región para su gira promocional, y la Argentina, con su creciente escena cinematográfica, fue el destino elegido. “Johnny siempre tuvo un vínculo especial con el público argentino. Le atrae la energía artística y la pasión del país”, señalaron desde la organización del evento.

El actor también ofrecerá una entrevista exclusiva para televisión, que según trascendió, se emitirá por el canal Telefe en el programa de Verónica Lozano, siendo esta la única conversación oficial del actor con la prensa local.

A sus 62 años, Johnny Depp continúa expandiendo su carrera más allá de la actuación. Con Modigliani, el intérprete vuelve a ponerse detrás de cámara casi tres décadas después de su debut como realizador en The Brave (1997).

“Modi fue un artista incomprendido, apasionado y profundamente humano. Su historia refleja la lucha del creador frente a la adversidad”, declaró Depp en una reciente entrevista al presentar el film en Europa.

La película combina una estética pictórica con una mirada introspectiva, marcada por la influencia visual del propio Modigliani y el expresionismo parisino de comienzos del siglo XX.

LV/ff