El príncipe Guillermo de Gales, heredero al trono británico, se encontró con estrellas mundiales durante la ceremonia del Earthshot Prize en Río de Janeiro, en medio de la tensión por la escalada de violencia entre policías y narcos. Este premio entrega anualmente un millón de libras esterlinas a cinco proyectos ambientalistas.

Entre los ganadores se incluyen un proyecto para hacer financieramente viable el Bosque Atlántico de Sudamérica y una iniciativa global de tratado oceánico destinada a la conservación de la vida marina.

Seu Jorge, Guillermo de Gales, Kylie Minogue y Shawn Mendes

La promoción de entrega de premios marcó su deslumbrante estadía de tres días en la 'Cidade Maravilhosa', donde realizó múltiples actividades. En la premiación dio la bienvenida a cantantes y seguidores sobre una alfombra verde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Príncipe de Gales recibió y saludó a estrellas mundiales, como el cantante canadiense Shawn Mendes, a la estrella del pop brasileña Anitta, al tres veces ganador del Grammy y también artista brasilero Seu Jorge, la estrella pop australiana Kylie Minogue, entre otros.

El ex príncipe Andrés perdió sus títulos, su casa y su prestigio, pero conservará su medalla de veterano de Malvinas

Poco después de llegar el 3 de noviembre en un vuelo comercial desde Londres, William fue llevado al magnífico Pan de Azúcar, con vista a la costa de la ciudad, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes. A continuación, visitó a niños de barrios de la ciudad que participan en un proyecto para promover, a través del fútbol, buenas prácticas en el cuidado del clima y la naturaleza.

El príncipe Guillermo con Kylie Minogue

El 4 de noviembre destacó el trabajo de las comunidades indígenas para salvaguardar ciertos ecosistemas amenazados, como los manglares. En la tarde, el hijo de la princesa Diana visitó el mítico estadio Maracaná, donde recibió una camiseta de la Seleçao de manos de Cafú, capitán del equipo brasileño campeón del mundo en 2002.

El heredero al trono británico volará este jueves a Belén, donde pronunciará un discurso en representación del Gobierno y de su padre, el rey Carlos, en la reunión de jefes de estado de la COP30.

El príncipe Guillermo, Seu Jorge y Anitta

Defensor de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, el príncipe sostuvo en una entrevista: “Para mis hijos en particular, saber que el planeta va a estar en un estado más saludable y mejor gracias a las personas brillantes en esta sala, es algo que me encanta contarles cuando se van a la cama. ‘Todo irá bien. Su futuro va a ser tan brillante como los futuros pasados’”.

BGD/ML