Beckham se convirtió en "Sir David" al ser nombrado Caballero por el rey Carlos III

En una ceremonia solemne en el Castillo de Windsor, el rey Carlos III invistió a David Beckham como caballero el 4 de noviembre de 2025, convirtiéndolo en Sir David Beckham. El exfutbolista, de 50 años, se arrodilló ante el monarca, quien le tocó los hombros con una espada, un ritual ancestral que marca el pináculo de los honores civiles británicos.

Beckham llegó acompañado de su esposa Victoria, ahora "Lady Victoria", y sus padres Ted y Sandra. Vestido con un traje gris de tres piezas diseñado por su mujer, inspirado en uno juvenil del rey, el homenajeado compartió un breve diálogo con Carlos III, quien elogió su atuendo. La ceremonia incluyó a otros galardonados, como el novelista Kazuo Ishiguro.

La condecoración reconoce los servicios de Beckham al deporte y la caridad. Con 115 partidos internacionales para Inglaterra y trofeos en clubes como Manchester United y Real Madrid, su carrera de 21 años inspiró generaciones. Además, impulsó la candidatura de Londres para los Juegos Olímpicos de 2012, consolidando su rol como embajador deportivo

.En el ámbito filantrópico, Beckham es embajador de UNICEF desde 2005, abogando por los derechos infantiles y la ayuda humanitaria global. Recientemente, se unió a la Fundación del Rey en 2024, promoviendo educación y conexión con la naturaleza entre jóvenes, alineándose con las prioridades de Carlos III.

Beckham esperaba este honor desde su nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico en 2003. Rumores persistieron durante años, con casi logros en 2014 —frustrados por alegaciones fiscales— y filtraciones en 2017 que revelaron su decepción con el comité de honores. Su persistencia culminó este año.

El título de "Knight Bachelor", el más alto en su categoría, le otorga el prefijo "Sir" y eleva a su esposa a "Lady". Representa contribuciones excepcionales a la sociedad, uniéndolo a 14 futbolistas previos, como Bobby Charlton. Es un emblema de orgullo nacional, aunque algunos critican el sistema como elitista.

La medalla, un insignia plateada con la cruz de San Jorge, simboliza servicio distinguido y se porta en eventos formales. Beckham la describió como "el momento más orgulloso de su vida", más allá de sus logros deportivos, y un tributo a su lealtad monárquica, que se manifestó en septiembre de 2022, cuando hizo una fila de 12 horas para acceder a la capilla ardiente de la reina Isabel II.