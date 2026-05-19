Desesperada búsqueda de Axel González en Chaco: investigan la denuncia contra dos policías

La desaparición de Axel Alejandro González, un joven de 21 años oriundo de Puerto Tirol, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y a la Justicia chaqueña. El caso sumó en las últimas horas un elemento sensible: la denuncia de la familia contra dos efectivos policiales que quedaron bajo investigación.

Según la información oficial, Axel fue visto por última vez el sábado, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Takay con destino a la casa de su novia, en Puerto Vicentini. Sin embargo, nunca llegó y desde entonces no se conocen datos sobre su paradero.

La denuncia fue radicada durante la madrugada del domingo por la madre del joven ante la Dirección de Zona Metropolitana de la Policía del Chaco, lo que derivó en la activación del Protocolo de Búsqueda de Personas y en un amplio operativo de rastrillaje.

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La denuncia contra policías y la reconstrucción de las últimas horas

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que la madre de Axel apuntó contra dos efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana como posibles responsables de la desaparición.

A partir de esa acusación, comenzaron actuaciones conjuntas con la Fiscalía para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del domingo. Según explicó Romero, los investigadores determinaron que un móvil policial intervino cerca de las 2 de la mañana cuando dos agentes intentaron identificar a dos jóvenes.

“Uno de ellos fue identificado, su apellido es Lázaro y acompañaba a Axel que cuando vio al personal policial salió a correr, se dio a la fuga”, sostuvo el jefe policial al brindar declaraciones públicas sobre la investigación. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los efectivos habrían intentado identificar a ambos jóvenes, aunque Axel escapó del lugar antes de ser interceptado.

Rastrillajes en esteros, canes y toma de testimonios

Mientras continúa la búsqueda, la Policía desplegó un operativo con participación de distintas divisiones especializadas, entre ellas Bomberos, Caballería, Canes, personal Rural y agentes de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

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Los procedimientos se concentran en sectores de Puerto Tirol, Fontana y una zona de esteros donde Axel habría sido visto por última vez. Además, los investigadores avanzan con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para intentar reconstruir los movimientos previos a la desaparición.

Según indicó Romero, hasta el momento ninguno de los testigos declaró haber visto que el joven fuera trasladado por los policías señalados por la familia, ni haber escuchado disparos de arma de fuego.

Dos fiscalías investigan el caso

Actualmente intervienen dos fiscalías en paralelo: una ordinaria, enfocada en la desaparición de Axel González, y otra de Derechos Humanos, que analiza la posible responsabilidad de los efectivos denunciados.

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En paralelo, la Policía difundió las características físicas del joven para facilitar su identificación. Axel mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello negro con rulos en la parte superior. Como señas particulares posee un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y utiliza una tobillera tejida color rosado o morado.

Al momento de desaparecer vestía pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra. Desde la fuerza solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del joven se comunique al 911 o con la Comisaría de Puerto Tirol.