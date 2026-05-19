Capitanich aseguró que un eventual gobierno peronista tendrá equilibrio fiscal “combatiendo la evasión”

El senador nacional y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que un eventual gobierno peronista deberá sostener el equilibrio fiscal “combatiendo la evasión” y no “ajustando a los pobres”, al tiempo que reclamó construir primero “un programa de gobierno” antes de discutir candidaturas presidenciales.

En una entrevista concedida a Radio 10, Capitanich cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el impacto social de las políticas de ajuste.

“El procedimiento secuencial tiene tres etapas. La primera tiene que ser interpretar perfectamente las demandas colectivas de la ciudadanía”, sostuvo el dirigente peronista, quien mencionó los despidos en organismos nacionales, la crisis de las pymes y los problemas de financiamiento en el PAMI.

En ese sentido, afirmó: “Tenemos que estar con las pymes, con los trabajadores de los organismos, con el PAMI, que tiene deudas de cinco meses con los prestadores”.

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Críticas al modelo económico y a los despidos

Capitanich hizo referencia a la situación de distintas industrias y recordó el caso de los trabajadores despedidos de FATE y la crisis de la empresa láctea Verónica. “Todos los días quiebran empresas, hay trabajadores despedidos, hay familias que no tienen ingresos y están endeudadas”, señaló.

Además, planteó que el peronismo debe enfocarse en “defender a nuestra gente, defender a nuestro pueblo y la soberanía”.

El exmandatario chaqueño sostuvo que el espacio opositor necesita avanzar en un acuerdo programático orientado a “defender la soberanía energética, productiva, y promover el crecimiento económico”. “Nosotros tenemos que ser muy claros, nuestro programa tiene que apuntar a un crecimiento sostenido de la economía con distribución más equitativa del ingreso, con pleno empleo y nada de inflación”, expresó.

“No hay que poner el carro delante del caballo”

Durante la entrevista, Capitanich insistió en que el debate por las candidaturas presidenciales de 2027 debe quedar subordinado a la construcción de un programa político y económico.

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“No hay que poner el carro delante del caballo. Tenemos que ofrecerle a la ciudadanía un programa”, afirmó y agregó: “Tenemos que decirle al pueblo argentino que vamos a tener equilibrio fiscal, no ajustando a los pobres sino combatiendo la evasión”.

En esa línea, reclamó “reglas monetarias claras”, “estabilidad monetaria” y “un tipo de cambio competitivo”, además de cuestionar el funcionamiento de organismos e instituciones. “Tienen que funcionar las instituciones, el Banco Central, el INDEC. Nadie cree en el INDEC. Mejorar el Poder Judicial, que persigue opositores”, sostuvo.

También propuso una política industrial para “generar valor agregado en origen”, recuperar salarios y combatir la informalidad laboral.

Defensa de las gestiones peronistas

Capitanich reivindicó los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández al comparar indicadores económicos y laborales. “Hay una diferencia extraordinaria entre esta gestión y las nuestras”, afirmó.

Según detalló, durante los gobiernos peronistas aumentó la cantidad de empresas y empleos formales, además de mejorar el salario mínimo vital y móvil en términos regionales.

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Cuestionamientos a gobernadores y al estilo de gestión de Milei

El senador chaqueño también criticó a los gobernadores que acompañan iniciativas oficiales en el Congreso y consideró que el actual modelo económico “beneficia a una elite” mientras perjudica “al pueblo”.

“No podemos convalidar un modelo de exclusión social que benefician a una elite de gobernadores provinciales, pero perjudican al pueblo”, sostuvo.

Además, apuntó contra el uso de la Ley Bases y los decretos de necesidad y urgencia (DNU) impulsados por Milei. “Esto se traduce también en lo que se denomina el nuevo autoritarismo, el autoritarismo de base tecnocrática”, afirmó.

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El debate por las candidaturas en el PJ

Sobre la discusión interna dentro del Partido Justicialista (PJ) de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Capitanich evitó respaldar un mecanismo único para la selección de candidatos. “Yo creo que no hay un solo método posible para la selección de un candidato, porque existen múltiples opciones”, expresó.

Sin embargo, remarcó que cualquier postulante deberá surgir de “una validación popular” y de un programa consensuado. “Para ser Presidente no hay que pedir permiso, hay que pedirle permiso al pueblo”, concluyó.