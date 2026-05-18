lunes 18 de mayo de 2026
POLITICA

Javier Milei dio una charla ante alumnos de la Universidad de San Andrés

Fue ante los estudiantes de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía. Estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman.

Milei
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El presidente Javier Milei dio una charla ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés. Estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger,

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