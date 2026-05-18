La interna de Mendoza entre Cornejo y Petri se traslada a la conducción nacional de la UCR

En un escenario marcado por la falta de una estrategia nacional unificada y la dispersión de alianzas provinciales frente al gobierno de Javier Milei, el exvicepresidente Julio Cobos analiza las profundas tensiones internas que atraviesa la Unión Cívica Radical. A partir de la división entre el sector dialoguista de Alfredo Cornejo y la postura crítica de Martín Lousteau, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), proyecta el panorama electoral de Mendoza bajo los liderazgos de Luis Petri y Ulpiano Suárez, al tiempo que advierte sobre el impacto de la falta de inversión pública en la economía real.

El ingeniero civil, docente y político perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Cobos, es diputado nacional en representación de la provincia de Mendoza. Su figura cobró trascendencia histórica en julio de 2008 cuando, en medio del conflicto con el sector agropecuario por las retenciones móviles, le tocó desempatar la votación en el Senado con su recordada frase "mi voto es no positivo". A lo largo de su trayectoria pública, ocupó cargos de gran relevancia como gobernador de Mendoza entre 2003 y 2007, y posteriormente Vicepresidente de la Nación entre 2007 y 2011, tras integrar una fórmula de alianza con Cristina Fernández de Kirchner. Tras finalizar su mandato vicepresidencial, continuó su carrera legislativa alternando roles como senador y diputado nacional en el Congreso de la Nación.

El radicalismo padece desde hace mucho tiempo un proceso de fracturas y, podríamos decir, de confederación de partidos provinciales más que de un partido nacional. Pero entendemos ahora que hay una disputa encabezada por el gobernador de Mendoza para volver a presidir el partido radical y una competencia con lo que podríamos decir el sector porteño de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Me gustaría su evaluación de cómo ve el partido y cómo ve esta disputa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad es que todo esto es muy incipiente. El radicalismo no ha tomado decisiones partidarias, por lo menos a nivel nacional, respecto del marco de alianzas, como fue aquella vez, ¿se acuerda?, con la convención donde el radicalismo definió el marco de alianzas con el PRO. Hubo una elección muy pareja, pero triunfó ese marco de alianzas y, desde ahí, se mantuvo la identidad del radicalismo durante la gestión de Macri, observando las cosas que no veíamos convenientes.

Ahora debo decir que no hubo una decisión partidaria a nivel nacional, no se convocó a la convención y se dejó mirando para otro lado. Todos pasaron agazapados en las elecciones de medio término, donde quedaron en libertad de acción los gobernadores para realizar el marco de alianzas que quisieran.

Así hubo algunos gobiernos radicales, como el de Chaco y el de Mendoza, que fueron en alianza con La Libertad Avanza, resignando inclusive hasta la cabeza. Por más que gobernaban la provincia, la alianza se presentó como La Libertad Avanza más el radicalismo, sin ser la figura principal partidaria del radicalismo. Otros no, como el caso de Santa Fe, Corrientes o Jujuy.

Entonces ahora, viendo cómo se reacomoda esto y haciendo algunas especulaciones, sobre todo por las circunstancias que está transitando el gobierno de Milei, por lo que todos sabemos respecto de su caída de imagen y la incertidumbre sobre si la economía en lo macro logra llegar definitivamente a la microeconomía —es decir, que se transforme en empleo, estabilidad laboral y recuperación del poder adquisitivo—, algunos dirigentes comienzan a ver qué es lo que van a hacer.

Entonces están abriendo el paraguas, como se dice por ahí, y no poniendo todos los huevos en una misma canasta. Pero todavía no hay ningún intento serio partidario para definir qué pasa.

También se está viendo muy de cerca la reacción de Macri. Había muchos radicales que en su momento insistían en ver si se podía reflotar Juntos por el Cambio, un Cambiemos más remozado, producto de los errores cometidos, basados en superarlos y ejercer una renovación del mismo espacio.

Pero seguramente todo va a pasar después del Mundial. Acá nosotros decimos siempre “después de la Vendimia”, así que después del Mundial se comenzarán a agitar un poco más las aguas.

Yo apelo a su olfato construido a lo largo de los años. Si yo no entiendo mal, uno podría plantear que Cornejo está más cerca de La Libertad Avanza y Lousteau más lejos de La Libertad Avanza. Y, al mismo tiempo, Macri es una persona que está levantando un perfil más distante. ¿Cómo imagina la relación Cornejo-Macri?

Ahora visita el ingeniero Macri la provincia de Mendoza este viernes y, como lo hace él siendo un expresidente, acostumbra a saludar a los gobernadores. Me imagino que Cornejo, que siempre ha demostrado amabilidad en ese sentido y dejar de lado cualquier tipo de especulación, lo recibirá.

Pero obviamente harán una evaluación. Son dos hombres políticos con grandes responsabilidades: uno que tuvo y otro que tiene actualmente, como el gobernador de Mendoza. Seguramente estarán orejeando un poco las cartas para ver qué es lo que podrá pasar el día de mañana.

La UCR entra en ebullición: De Loredo, Mestre y la tercera vía aceleran la pulseada rumbo a 2027

En un gobierno que, como bien lo decía usted, había algunos principios republicanos que se respetaban. Por ejemplo, respetar la decisión del Congreso, que hoy no se está respetando. Lo digo por el tema de discapacidad y por el conflicto universitario, que han obligado a realizar marchas, y estas cosas antes no se veían.

También esta confrontación permanente y echar culpas hacia la prensa. Más allá de que pueda haber cosas puntuales, no se generalizaba de esta manera. Entonces esos son distintivos que resaltan o encasillan en una agrupación política distinta a lo que se está viviendo.

Va más allá de decir: “Bueno, en la macroeconomía estamos de acuerdo, pero en otras cosas no”, como por ejemplo en la infraestructura pública, que está abandonada y que hace al desarrollo y a la economía.

Es una paradoja de un gobierno que dice ver economía por todos lados y que no entiende que los costos logísticos y de transporte impactan en los precios y, por lo tanto, en la inflación y en la competitividad.

En Mendoza en particular, ¿cómo ve usted la carrera de Petri? ¿Puede ser gobernador? ¿El acierto o desacierto de Milei y La Libertad Avanza en la economía puede afectar, potenciar o reducir sus chances?

Se está especulando mucho con que lo que quiere Cornejo es blindar la provincia, de la misma manera que el PRO quiere lo mismo en Capital. Cosa que yo creo que no debe ser así, porque hay que permitir que todos compitan. Esto se gana en las urnas.

Por eso soy un defensor de las PASO, tanto a nivel provincial como nacional, porque es la herramienta que tenemos para dirimir liderazgos, sobre todo en esta política que estamos viviendo más de frentes que de partidos, donde los partidos se han deprimido.

La única manera de ponderarlos es con el respaldo de la sociedad para ver cómo surge el mejor candidato, más allá del que gobierna, que suele tener la lapicera o el partido que maneja una provincia cuando no es gobierno.

Yo creo que Luis Petri se ha preparado para ser gobernador. Yo lo acompañé en su momento en su interna con Cornejo y sacó un 40%. Dejé de acompañarlo cuando se pasó a La Libertad Avanza.

Pero él tiene derecho a participar, porque cualquiera que pertenezca o no a un partido tiene derecho a competir. Hoy por hoy, Petri es uno de los dirigentes, junto con Ulpiano Suárez —el intendente de la ciudad, a quien yo estoy apoyando ahora—, con mejor imagen. Uno está dentro del radicalismo y el otro no.

Habrá que ver si se vuelve a reeditar esta alianza y si esto se define en una primaria. Eso sería sano para que, si Petri es gobernador, sea producto de una elección primaria, y si es derrotado no tenga nada que decir respecto de que fue impedido de participar.

Pero esta idea de blindar la provincia para el radicalismo, así como el PRO pretende blindar la Ciudad de Buenos Aires para el PRO, ¿no quedaría blindada si hace una interna con La Libertad Avanza y el que termina siendo jefe de Gobierno es un representante de La Libertad Avanza? En el caso de Mendoza, Petri ya no es radical. O sea, cuando dice blindar la provincia, ¿sería que ganase alguien del radicalismo y no Petri, que se fue con La Libertad Avanza? ¿O todavía Petri es concebido como radical?

No, Petri tiene una situación extraña, porque se pasó a La Libertad Avanza y, sin embargo, el grupo interno que tiene él, incluida su hermana, sigue dentro de las filas del radicalismo y ocupa lugares legislativos, aunque obviamente le responden a él.

Lo que sí, él tiene una interna también acá con la gente de La Libertad Avanza. Me refiero a Facundo Correa Llano, que es quien preside La Libertad Avanza y mantiene coincidencias y buena relación con el gobernador Cornejo.

Entonces acá lo que se está viendo, me parece, es cierto celo no a una figura, sino a un partido o espacio que pueda participar. Porque si no hay que romper la alianza y decir: “Bueno, nosotros no queremos que Petri participe. Por lo tanto, si ustedes quieren, llévenlo ustedes, pero nosotros vamos por fuera de este marco de alianzas y el radicalismo vuelve a lo que es Cambia Mendoza”.

Y en ese caso, ¿quién sería? ¿El intendente de la capital?

El intendente de la capital es el que más ha construido, se está preparando y tiene la mejor imagen, inclusive mejor imagen que Petri. Las encuestas hoy le dan una cierta ventaja a Luis Petri, pero secundado por Ulpiano Suárez, que no pertenece al riñón del gobernador.

La Justicia desestimó la denuncia de Victoria Villarruel contra Luis Petri

De ahí que también sea un problema para Cornejo saber si lo termina apoyando o no, porque han aparecido últimamente nuevas figuras que son buenos dirigentes, como el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, o como Natalio Mema, el actual ministro de Gobierno e Infraestructura. Un muchacho joven, muy capaz, que ha sido lanzado ahora. Me parece que están probando si hay alternativas que puedan prender y que vengan del corazón de Cornejo.

Pero Ulpiano mantiene una buena relación con Cornejo, aunque ha marcado diferencias. Inclusive no ha estado muy de acuerdo con la última alianza que se ha hecho ni con las posturas de acompañamiento al Gobierno nacional. Es el único intendente, junto con el de Junín, que acompañó la marcha universitaria acá en Mendoza, por poner un ejemplo.

MV