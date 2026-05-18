Una diputada cordobesa afirma que a Milei "no le interesa ganar" las elecciones de 2027

"No vinieron a gobernar". La diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria) disparó este lunes una batería de críticas contra la gestión de Javier Milei. La legisladora afirmó que el gobierno carece de voluntad real de ganar los comicios nacionales y que su lógica no es la de la gobernabilidad sino la del enriquecimiento personal de sus funcionarios.

Estévez fue contundente al desestimar la hipótesis de que el Ejecutivo nacional esté adoptando políticas autodestructivas por error de cálculo político. Para la diputada, la explicación es más sencilla y más grave: "Como estrategia política no la entiendo. Ahora, como estrategia de negocios, que es lo que nos estamos dando cuenta, sí", afirmó. Y agregó: "Gobernar significa mejorar las condiciones de vida de tu población, significa generar trabajo de calidad, no espolear absolutamente todo".

La legisladora sostuvo que el patrón de conducta del gobierno apunta a beneficiar a sectores empresariales específicos vinculados al poder, y que detrás de cada decisión hay negocios para los allegados al círculo oficial.

"Privatizan empresas energéticas superavitarias a precio vil. Uno entiende que detrás de eso lo que hay son negocios para los amigos, para ellos también, que cobran coimas", señaló, en referencia a las denuncias públicas sobre el patrimonio de funcionarios del gobierno nacional. "¿Qué es lo que nos estamos enterando y que es de público conocimiento? Funcionarios del gobierno nacional que vienen de ser de una clase trabajadora y que ahora tienen un montón de propiedades, que viven una vida de lujos, que viajan a todas partes del mundo, incluso en avión privado".

Sobre el rumbo económico general, Estévez rechazó la narrativa oficial del "orden fiscal" que el gobierno de La Libertad Avanza exhibe como principal logro de gestión. "Todas mentiras. Es todo ficticio, no forma parte de una realidad concreta, sobre todo cuando ese supuesto equilibrio fiscal lo mantenés a base de un desequilibrio social terrible", precisó.

Su conclusión fue que el gobierno no tiene entre sus prioridades reales la continuidad electoral: "Vinieron a hacer negocios, a llevársela toda y después verá cómo hace el gobierno que venga después".

Llaryora, el cordobesismo y el kirchnerismo

Consultada sobre la posición del gobernador Martín Llaryora y del peronismo cordobés en relación al kirchnerismo y a La Cámpora, Estévez relativizó la profundidad de esa distancia y apuntó a su carácter más bien electoral que ideológico.

"Yo creo que siempre se construyen, en base a estrategias de comunicación y electorales, algunos enemigos, porque uno construye la identidad en torno a la posición del otro", analizó. Y fue más directa al contrastar el discurso con la práctica legislativa: "Cuando uno ve las cosas que se votan en el Congreso, cuando ve algunas ideas que se promueven, las diferencias no son tan profundas".

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La diputada señaló que en la provincia, más allá de los roces públicos con sectores del kirchnerismo duro, la dinámica real tiende a la coincidencia cuando se debaten cuestiones concretas que afectan a los cordobeses. "Terminamos votando igual porque queremos defender los intereses de quienes tenemos que representar", afirmó.

Respecto al propio Llaryora, evaluó que el mandatario provincial exhibe hoy una actitud menos confrontativa que la de su antecesor Juan Schiaretti: "Hay una posición menos beligerante."

La reforma de zonas frías: fondos solidarios para pagar deudas de energéticas

En tercer plano, Estévez también cuestionó la reciente modificación de la ley de zonas frías, que recorta subsidios tarifarios para hogares de las regiones más frías del país, justo antes del invierno. La diputada señaló tres elementos que, a su juicio, hacen injustificable la medida: que el fondo fiduciario específico que financia el programa registraba superávit; que ese fondo no implica partidas del presupuesto general del Estado; y que la misma modificatoria incluye la condonación de deudas millonarias de distribuidoras energéticas como Edenor y Edesur.

"Están usando la plata del fondo fiduciario, que es solidario, al cual estamos poniendo plata, que era para poder financiar a las familias con menos recursos en esas zonas, para pagar la deuda de las energéticas, que son empresas multimillonarias", afirmó Estévez. Y concluyó: "El gobierno tiene que blanquear que tiene otras prioridades, que no son las familias ni los usuarios".