Detención y muerte en una comisaría: Tomás le dijo a su abogada que dos policías estaban “ensañadas” con él

La Justicia avanza en la investigación de por qué y cómo Tomás Orihuela, un joven de 19 años, se habría ahorcado en una celda de la Comisaría 6° de Barrio General Paz, el 25 de abril pasado. Un llamado a su abogada, Marta Rizzotti, el día antes, produce escalofríos. “Tengo miedo, dos policías están ensañadas conmigo”, le dijo. Se trata de dos oficiales que se alternaban en los turnos de la misma comisaría.

Dos días antes de aquella detención, el jueves 23, en medio de un megaoperativo Orihuela había sido aprehendido por un pedido de captura caduco, no vigente. Cuando se constató esa situación recuperó la libertad.

Sin embargo la situación se repitió a las 48 horas pero el desenlace fue fatal. Con un buzo se habría ahorcado, cuando los policías que lo tenían bajo custodia se dieron cuenta lo llevaron al Hospital Eva Perón. Allí murió el lunes 27 de abril, después de una triste agonía.

El fiscal de Instrucción Andrés Godoy dispuso la detención de la oficial subinspectora Antonella Belén Torres (29) -con ocho años en la Policía de Córdoba- e imputó a otros cinco efectivos de la Policía de Córdoba.

Torres afronta una triple acusación por presunta privación ilegítima de la libertad, homicidio culposo y alteración de medios de prueba. El resto, también por encubrimiento.

Según la autopsia forense, no recibió golpes y se trató de un suicidio.

El caso plantea múltiples interrogantes. ¿Por qué el sistema generaba una orden de captura vencida, por qué la segunda vez no lo liberaron de inmediato, continúan las prácticas de torturas psicológicas en las comisarías, ante irregularidades los policías siguen con la maña de inventar imputaciones? ¿Por qué podría suicidarse un joven que sabía que iba a salir en libertad en breve?

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La familia descree del suicidio

La abogada Rizzotti solicitará una ampliación de autopsia en forma de pericia. La familia descree que Tomás se ahorcó, o aún en ese supuesto, que lo haya hecho por una autodeterminación. En todo caso, creen que fue inducido. Por eso, también pedirán al fiscal una autopsia psicológica.

La letrada recuerda con angustia el llamado de su asistido. “Fue a las 16,30 del viernes, lo citamos para el lunes siguiente, pero no llegó”. Este medio le preguntó qué le quiso decir Tomás con esa frase: “Donde lo encontraban lo paraban sí o sí, aún sin motivos”, afirmó. Desde hace un año aproximadamente lo tenían entre cejas.

El fiscal Godoy mantiene el secreto de sumario. Querella y defensas no pueden acceder aún a las pruebas. Se levantará después de que sean indagados los seis efectivos policiales acusados. Todavía no hay fecha para ninguno.

Una versión diferente

El defensor de Antonella Torres, Oscar Zárate, dijo a Perfil CÓRDOBA que su asistida “no conocía a Orihuela, nunca lo había visto antes”. Y cuestionó que le endilguen la muerte del joven a ella porque desde el momento en que lo entregaron a la comisaría, la custodia dejó de estar a su cargo.

Según Zárate, lo detuvieron en un control ante una actitud “sospechosa”. Al controlarlo saltó un pedido de captura.

El problema es que esa orden de detención era errónea, no estaba vigente. Según el letrado “por más que ahí se entere que el pedido de detención está sin efecto, no tiene facultad de liberarlo. Es el fiscal quien debe decidirlo”, subrayó para desvincular a su defendida del hecho por el cual está detenida desde el viernes pasado.

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El WhatsApp revelador

Cadena 3 reveló un intercambio de mensajes en un chat de WhatsApp de policías de la Comisaría Sexta. Lo llamativo son las frases usadas a partir de una foto donde aparece la dupla con Orihuela en el móvil policial.

“Igual es por el pedido que le salta, en breve lo dejan qru”, lo que da a entender que sabían que la orden de captura no estaba vigente. Y otro continúa: “A menos que le pongan resistencia y amenaza”. Más grave aún, significa que alguien proponía inventar una figura para mantenerlo preso.

Después de la muerte, cuando la historia terminó en tragedia, alguien pidió que se borrara todo el chat.