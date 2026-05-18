El 81% de los argentinos mantiene predisposición para viajar y el 47% tiene una marcada intención de hacerlo

La edición 2026 del Global Holiday Barometer del Grupo Europ Assistance, realizado junto a Ipsos en 26 países, revela cambios profundos en los hábitos de viaje a nivel global y también en Argentina. En un escenario internacional atravesado por guerras, conflictos armados y una creciente incertidumbre geopolítica, la seguridad comienza a ocupar un rol cada vez más relevante en las decisiones vinculadas al turismo.

Los argentinos continúan mostrando uno de los niveles más altos de intención de viaje dentro de América latina con un 81% que mantiene una predisposición positiva hacia viajar en 2026 y el 47% que afirma tener una marcada intención de concretar viajes este año.

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En comparación con otros mercados de la región, Argentina iguala a México en intención de viaje y supera a Brasil. Además, lidera en el nivel de motivación vinculada a concretar vacaciones, reflejando el peso emocional que los viajes siguen teniendo para los argentinos.

Comportamiento más racional

Sin embargo, ese interés convive con un comportamiento más racionalizado. El 77% de los argentinos viaja al menos una vez al año por ocio, aunque la mayoría concentra sus viajes en pocas ocasiones: el 43% realiza un solo viaje anual y el 25% viaja dos veces al año.

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Para los argentinos, viajar continúa estando profundamente asociado al bienestar personal y emocional.

Entre los aspectos más valorados al momento de viajar aparecen la posibilidad de relajarse y escapar de la rutina diaria y el estrés, explorar nuevos lugares, generar buenos recuerdos, descubrir nuevas gastronomías y entrar en contacto con diferentes culturas.

Las limitaciones económicas

Al mismo tiempo, las limitaciones económicas continúan condicionando las decisiones de viaje. Entre quienes deciden no viajar, las principales razones están vinculadas a la imposibilidad de afrontar los costos, la necesidad de priorizar el ahorro y la decisión de postergar las vacaciones para otro momento del año.

Los argentinos también muestran un comportamiento fuertemente marcado por la estacionalidad.

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Las vacaciones continúan concentrándose principalmente en enero y febrero: el 39% elige enero para viajar y el 36% febrero. La misma lógica se replica al analizar el viaje principal del año, ya que el 37% realiza su viaje más importante en enero y el 34% en febrero.

Entre quienes proyectan viajes internacionales, Brasil lidera ampliamente las preferencias de los argentinos con el 32% de las elecciones. Le siguen Chile, con el 11%, y España, con el 8%.

Factores prioritarios

Al momento de elegir un destino, los argentinos priorizan factores como el clima, el conocimiento previo del lugar y la posibilidad de visitar familiares o amigos. Pero en un contexto internacional cada vez más inestable, también crece el peso de variables vinculadas a la seguridad, como el riesgo de conflictos armados, ataques terroristas o desastres naturales.

Los viajes de los argentinos duran en promedio 1,6 semanas y la planificación suele realizarse entre 15 días y seis meses antes de viajar, dependiendo del tipo de destino.

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Para organizar sus vacaciones, los viajeros utilizan principalmente plataformas OTA (que permiten buscar, comparar y reservar viajes en un solo lugar), sitios web de aerolíneas y hoteles, agencias de viajes y aplicaciones móviles.

Las preferencias de viaje muestran una fuerte inclinación por destinos de playa, ciudades y montaña. Además, el 71% planea viajar con su familia, el 60% elige el avión por considerarlo el medio más conveniente y el 57% prevé alojarse en hoteles o resorts.

Uso de la IA

La tecnología también comienza a redefinir la manera en que los argentinos organizan sus viajes.

El informe detecta un crecimiento sostenido del uso de inteligencia artificial en la vida cotidiana, aunque su incorporación al universo travel todavía muestra ciertas resistencias.

Actualmente, el 70% utiliza herramientas de inteligencia artificial principalmente para búsquedas de información, resolución de problemas técnicos, consultas complejas o tareas cotidianas. Sin embargo, solo el 25% afirma utilizarla específicamente para planificar viajes o realizar reservas.

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Entre las principales razones de resistencia aparecen la preferencia por la interacción humana, el desuso habitual de este tipo de herramientas y la desconfianza sobre la calidad o precisión de la información generada.

Aun así, el estudio revela señales de apertura creciente: el 43% de los argentinos afirma que estaría dispuesto a apoyarse completamente en herramientas de inteligencia artificial para organizar sus vacaciones.

Fuente: Holiday Barometer 2026 – Europ Assistance & Ipsos.