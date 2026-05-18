Jubilados en la era Milei: los haberes mínimos perdieron casi dos sueldos enteros frente a la inflación

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió sobre la creciente desigualdad en el sistema previsional argentino desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según el estudio elaborado por el economista Nadin Argañaraz, los jubilados que perciben la mínima junto al bono compensatorio sufrieron una pérdida del 10,3% en su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, mientras que quienes no cobran bono lograron una recuperación real del 7,8%.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Argañaraz explicó que la principal diferencia radica en el congelamiento del bono extraordinario de $70.000, que perdió capacidad de compra frente al avance de la inflación. “El hecho de que una parte de tu ingreso, que es el bono, esté constante, hace que mes a mes estés perdiendo poder adquisitivo”, sostuvo.

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Actualmente, un jubilado de la mínima percibe alrededor de $450.000 mensuales, aunque necesitaría cerca de $500.000 para mantener el mismo nivel adquisitivo que tenía a fines de 2023. Según los cálculos del IARAF, el bono debería elevarse a $120.000 para compensar la pérdida acumulada.

“Hoy está cobrando $450.000 y debería estar cobrando $500.000. O sea que el bono debería ser, en vez de $70.000, de $120.000 para que ese jubilado al menos mantenga el poder adquisitivo que tenía en noviembre del 2023”, afirmó el economista.

Dos sistemas

El trabajo plantea que el esquema previsional quedó dividido en dos grandes grupos. Por un lado, los jubilados con haberes medios o altos lograron recomponer ingresos durante la segunda mitad de 2024 y consolidaron esa recuperación en 2025 y comienzos de 2026.

En abril de este año, un jubilado que percibe ingresos equivalentes a tres mínimas necesitaba $1.058.762 para mantener el poder adquisitivo de noviembre de 2023, pero efectivamente cobró $1.140.859, por encima de ese nivel.

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La situación es diferente para quienes cobran la mínima más bono. Ese segmento necesitaba ingresos por $502.207 para empatar el valor real de noviembre de 2023, aunque efectivamente recibió $450.286.

La brecha también aparece al analizar el acumulado de los últimos 29 meses. Según Argañaraz, un jubilado sin bono obtuvo una mejora equivalente a 1,1 haberes completos de noviembre de 2023, mientras que uno que percibe la mínima perdió el equivalente a 1,8 ingresos mensuales.

“Si sumo las pérdidas de cada mes de los últimos 29 meses, el jubilado que cobra el bono perdió el equivalente a dos ingresos de noviembre del 2023”, detalló el especialista.

Deterioro acumulado

El informe amplía además la comparación desde 2017 y concluye que el deterioro previsional es estructural y atraviesa distintas gestiones. Entre 2017 y 2026, un jubilado sin bono perdió el equivalente a 26,1 haberes de 2017. A valores actuales, esa caída representa unos $51,6 millones para quienes perciben ingresos equivalentes a tres jubilaciones mínimas.

En el caso de quienes cobran la mínima junto al bono, la pérdida acumulada en ocho años y cuatro meses equivale a 17,3 ingresos mensuales de 2017, unos $11,4 millones a valores de abril de 2026. Argañaraz también analizó el escenario económico general y advirtió que el desafío inflacionario actual es más complejo que durante la primera etapa del ajuste. “Lo más difícil es ir de un 20 o 30% anual a un 5%”, señaló.

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El economista sostuvo que la desaceleración convive con correcciones de tarifas y servicios públicos producto de la reducción de subsidios estatales. Aun así, proyectó un crecimiento cercano al 3% del PBI para 2026, impulsado principalmente por sectores extractivos como petróleo, gas y minería.

El informe también remarca una transformación del mercado laboral. Según el estudio, por cada 10 empleos formales perdidos desde noviembre de 2023 se generaron apenas seis nuevos monotributistas, lo que refleja un avance de formas laborales más precarias.

“Estás teniendo muchos cambios y obviamente esos cambios van generando ganadores y perdedores de todo este proceso económico”, afirmó.

Vaca Muerta

En paralelo, Argañaraz destacó el rol de las inversiones energéticas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre los proyectos más relevantes aparece la expansión de YPF en Vaca Muerta, con inversiones previstas por US$25.000 millones destinadas a ampliar exportaciones de petróleo.

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Según las estimaciones citadas en el informe, la iniciativa podría generar alrededor de 14.000 puestos de trabajo y fortalecer el ingreso de divisas para sostener la estabilidad macroeconómica. “El RIGI tiene un anuncio muy significativo de inversiones y eso ya genera un impacto en el empleo”, sostuvo el economista durante la entrevista radial.