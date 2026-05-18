Belgrano vs River: cuándo salen a la venta las entradas para la final en el Kempes

La final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River Plate ya tiene confirmado el operativo de venta de entradas. El partido se jugará este domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y contará con público de ambas parcialidades.

Según informó la Liga Profesional de Fútbol, tanto Belgrano como River tendrán la misma cantidad de populares y plateas disponibles para la definición del campeonato. La venta de tickets será 100% online a través de Deportick y comenzará este martes 19 de mayo a las 14 con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

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El cronograma dispuesto por la organización será el siguiente:

Martes 19 de mayo desde las 14 : preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

: preventa exclusiva para clientes de Naranja X. Miércoles 20 de mayo desde las 14: venta exclusiva para s ocios con cuota al día.

venta exclusiva para s Jueves 21 de mayo desde las 14: venta para no socios, en caso de existir remanente.

Desde Belgrano recordaron que para acceder a los valores diferenciales será obligatorio tener la cuota social al día.

Precios para hinchas de Belgrano:

Popular Artime socio s: $80.000

s: $80.000 Popular Artime no socios : $150.000

: $150.000 Platea Gasparini socio s: $120.000

s: $120.000 Platea Gasparini no socios: $180.000

Ricardo Zielinski: "¡Por fin nos tocó a nosotros!"

Precios para hinchas de River:

Popular Willington socios: $80.000

$80.000 Popular Willington no socios : $150.000

: $150.000 Platea Ardiles socios : $120.000

: $120.000 Platea Ardiles no socios: $180.000

En todos los casos se deberá sumar un 5% correspondiente al cargo por servicio. Además, los menores de dos años ingresarán sin cargo presentando DNI.

Cómo será el ingreso

La organización informó que para acceder al estadio será obligatorio presentar únicamente el DNI físico en formato tarjeta, que será escaneado en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos ni comprobantes de compra y tampoco habrá venta presencial de entradas el día del partido.