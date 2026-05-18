Passerini encabezó la apertura del primer Congreso Argentino sobre la Soledad No Deseada

El intendente Daniel Passerini encabezó este lunes la apertura del primer Congreso Argentino sobre la Soledad No Deseada, que se desarrolla en Córdoba como un espacio de debate, intercambio y construcción colectiva de conocimiento en torno a esta problemática social. La actividad se realiza hasta el 19 de mayo en la Universidad Provincial de Córdoba y reúne a académicos, especialistas, equipos técnicos, funcionarios, organizaciones sociales y público interesado en la temática.

Durante la apertura, Passerini destacó la importancia de instalar la problemática en la agenda pública y sostuvo que el abordaje debe basarse en evidencia científica y en la producción de datos para el diseño de políticas públicas. En ese sentido, recordó la creación del Observatorio Municipal de la Soledad No Deseada en 2024, destinado a identificar factores de riesgo, recopilar información y promover redes de contención para distintos grupos vulnerables.

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“El Observatorio y este Congreso representan una oportunidad para integrarnos junto a otros sectores de la sociedad con voluntad de resolver el problema”, señaló el intendente, al tiempo que llamó a fortalecer políticas de integración frente a procesos de fragmentación social.

En el marco de la jornada inaugural se presentó el informe exploratorio “Dimensiones y factores de la soledad no deseada en personas mayores”, a cargo de especialistas del área, junto con exposiciones sobre salud mental, vínculos sociales y espiritualidad.

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El director del IPLAMU, Juan Carlos Mansilla, sostuvo que la soledad no deseada debe ser entendida como un problema de salud pública, con impacto social, mental y físico, y remarcó la necesidad de abordarla como una prioridad institucional.

Por su parte, la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cuneo, destacó el rol de las instituciones públicas en la visibilización de problemáticas sociales y en la construcción de respuestas colectivas.