FAdeA y Defensa cerraron contratos con dos años de demora y USD 48,8 millones pendientes

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y el Ministerio de Defensa suscribieron un acuerdo para regularizar contratos correspondientes a tres programas aeronáuticos estratégicos que acumulaban obligaciones pendientes desde hacía dos años. El convenio abarca compromisos por USD 48,8 millones e involucra los programas Pampa III, Pucará Fénix e IA-100B.

El acuerdo permite ordenar una situación contractual que había afectado la planificación operativa de la empresa estatal, con sede en Córdoba. Según la compañía, la regularización mejora su posición patrimonial y genera condiciones para proyectar inversiones industriales a mediano y largo plazo.

Dos años de contratos sin cerrar

Los tres programas implicados forman parte del núcleo productivo de FAdeA. El Pampa III es el avión de entrenamiento avanzado de la Fuerza Aérea Argentina; el Pucará Fénix, la versión modernizada del histórico avión de ataque; y el IA-100B, una aeronave de entrenamiento básico. Todos tenían contratos con el Estado que no habían sido liquidados ni formalizados en sus etapas finales.

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La demora en la regularización generaba incertidumbre sobre los flujos de ingresos de la empresa, dificultaba la planificación de recursos humanos y limitaba la capacidad de FAdeA para asumir nuevos compromisos productivos.

Qué dice la empresa

El presidente de FAdeA, Julio Manco, describió el acuerdo como el resultado de meses de gestión conjunta con el Ministerio de Defensa. "Este entendimiento es el resultado de un trabajo político, técnico y administrativo sostenido durante los últimos meses junto al Ministerio de Defensa, con el objetivo de encontrar una solución integral que permitiera encauzar la situación contractual de la empresa y generar condiciones de previsibilidad para su funcionamiento", dijo Manco.

El directivo también apuntó al impacto interno: "Este acuerdo no solo fortalece a FAdeA desde el punto de vista patrimonial y operativo, sino que también nos permite dar certidumbre laboral a nuestros empleados y proyectar con mayor solidez el futuro de la fábrica".

Impacto operativo y laboral

FAdeA emplea a varios centenares de trabajadores especializados en Córdoba y opera como uno de los pocos centros de diseño y fabricación aeronáutica del país. La inestabilidad contractual con su principal cliente —el Estado Nacional— había tensado la situación interna de la empresa en el último período.

Con los contratos regularizados, la compañía estará en condiciones de registrar contablemente los ingresos correspondientes a los trabajos ya ejecutados, lo que impacta directamente en sus balances y en la evaluación de su situación financiera ante organismos públicos y privados.

El contexto del sector aeronáutico

FAdeA forma parte del ecosistema industrial vinculado a la defensa nacional junto a otras empresas estatales como INVAP y el CITEDEF. En los últimos años, el financiamiento de los programas aeronáuticos militares atravesó restricciones presupuestarias que afectaron los cronogramas de producción y entrega.

El acuerdo con Defensa se da en un contexto en que el gobierno nacional promueve el reordenamiento de las deudas del Estado con sus proveedores y empresas bajo su órbita, buscando reducir pasivos contingentes y mejorar la gobernanza financiera de las sociedades del Estado.

La empresa no informó si el acuerdo implica desembolsos inmediatos por parte del Ministerio de Defensa o si se trata de un esquema de reconocimiento de deuda con plazos diferidos. Esos detalles, de concretarse, definirán en la práctica el alcance real del alivio financiero para la fábrica cordobesa.